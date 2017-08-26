核心提示：白癜风发无定处，而局限型白癜风又很常见。很多人患有双手局限型白癜风，白斑长在手上，很是暴露，容易引起他人的关注，也因为手上的白斑而不能正常的找工作，尤其是餐饮行业，为生活带来了很多的麻烦。那么，治疗双手局限型白癜风需要注意什么呢？北京国丹白癜风医院雷安萍主任作出如下解析。

白癜风发无定处，而局限型白癜风又很常见。很多人患有双手局限型白癜风，白斑长在手上，很是暴露，容易引起他人的关注，也因为手上的白斑而不能正常的找工作，尤其是餐饮行业，为生活带来了很多的麻烦。那么，治疗双手局限型白癜风需要注意什么呢？北京国丹白癜风医院雷安萍主任作出如下解析。

治疗双手局限型白癜风需要注意什么？包括以下几点：

1、注意日常护理，谨防发生扩散。

局限型白癜风虽然好治，但是如果不注意日常护理很容易发生扩散，从而演变成泛发型白癜风，治疗难度也会相应增加。所以，日常要注意做好各方面护理工作。因为局限型白癜风多发于身体暴露部位，所以患者在日常出行时要注意做好防晒工作，涂抹防晒霜、穿防晒衣均可，以免受到阳光暴晒后影响到黑色素细胞正常分泌黑色素，导致白癜风扩散。同时，也要注意饮食，忌食维生素C含量丰富的食物，维生素C是还原剂，会造成黑色素合成障碍。最后，就是要保持良好的心态，研究发现，心态好更有助于白癜风患者治疗进行以及恢复健康。

2、尽早接受规范治疗

白癜风具有毁容性以及扩散性，尽早接受规范治疗可以遏制住白癜风发展，而且早期白癜风病程短、病情较清，治疗难度小且效果好。早些治好白癜风，就可以避免白癜风继续对患者造成身心伤害，早日恢复到正常人的生活，重返健康。

研究发现，白癜风并不仅仅是皮肤表面的问题，而是源自血液、根在脏腑，所以治疗要注重中西结合，标本兼治。北京国丹白癜风医院根据白癜风的真正致病机理，从血液和脏腑出发，对患者进行源根同步治疗，还在此基础上强调精准治疗，即根据患者病因病情区别用药，真正做到治疗上的“量体裁衣”，以起到更令人满意的治疗效果。

以上就是对“治疗双手局限型白癜风需要注意什么”的解析。北京国丹白癜风医院雷安萍主任指出，当身体出现局限型白斑时，为了保险起见，患者需要去正规的医院诊断治疗，规范的医院在医疗设备和医生上都相对专业，会对每一位患者进行精准检测、精准用药、精准治疗，帮助患者恢复健康，摆脱白斑困扰。