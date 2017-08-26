39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 北京国丹白癜风医院 > 正文
综合
问医生

青少年患白癜风的原因是什么

新闻文章排行榜
2017-08-26
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：提到令人胆战心惊的疾病，癌症首当其冲，其对身体的危害性和治疗难度令人十分忌惮，而许多人也把白癜风看成是一种癌，治疗不当造成的病情反复使他们认为白癜风是“不治之症”。据调查数据显示，白癜风近几年高发，以青少年患者居多。那么，青少年患白癜风的原因是什么？北京国丹白癜风医院王家怀主任作出如下解析。

　　提到令人胆战心惊的疾病，癌症首当其冲，其对身体的危害性和治疗难度令人十分忌惮，而许多人也把白癜风看成是一种癌，治疗不当造成的病情反复使他们认为白癜风是“不治之症”。据调查数据显示，白癜风近几年高发，以青少年患者居多。那么，青少年患白癜风的原因是什么？北京国丹白癜风医院王家怀主任作出如下解析。

　　青少年患白癜风的原因是什么？主要有以下几点：

　　精神压力无法排解

　　青少年处于身心发育的关键时期，心理逐渐成熟，内心极度敏感，又面临升学的压力，心理负担重，精神压力不容小觑。处于青春期的孩子的心理特点就是叛逆并且追求个性，在这个阶段，很多青少年都和家长有代沟，家长不能理解自己，无法进行沟通的强烈心理感受，学习和日常生活中的烦恼不愿意与家人倾诉，心理的压力无处排解，精神方面的压力以及不良的情绪就会导致身体内分泌和免疫系统出现问题，从而诱发白癜风。

　　化学物质刺激皮肤

　　化学物质会抑制酪氨酸酶活性，使黑色素无法形成。青少年精力旺盛，日常生活参加体育活动多，难免出现磕碰，出现外伤再接触有害的化学物质，创口会感染，就会造成局部黑色素细胞脱落，易引起白癜风。

　　以上内容就是对“青少年患白癜风的原因是什么”的解析。青少年是每个家庭的希望，担负着国家和民族的未来，不能让白癜风成为前方道路的绊脚石，青少年白癜风治疗迫在眉睫！

　　及时就医，规范青少年白癜风治疗

　　除却心理疏导、合理饮食等，在青少年白癜风防治上，家长最应该注意的是带孩子及时就医，规范白癜风治疗。白癜风不治疗很容易发生扩散，将给青少年的身心带来更大伤害，所以当孩子身上出现白斑后，家长要及时带正规的医院进行规范治疗。白癜风不仅是皮肤表面的问题，而是源自血液，根在脏腑，所以治疗时不能光做表面工程，还需从血液和在脏腑出发，直接激活酪氨酸酶活性，并同步调节脏腑代谢功能及内分泌、免疫系统平衡，中西结合，内外兼治，真正做到源根同步治疗。

　　在源根同步治疗的同时，患者还需注意接受精准治疗。在精准检测的前提下，由专业医生根据病情、药敏度、体质等差异为患者制定个性化治疗方案，进行精准治疗，只有这样才能起到事半功倍的效果。

　　以上就是对“青少年患白癜风的原因是什么”的解析。北京国丹白癜风医院王家怀主任提醒，青少年白癜风早诊断，早治疗，效果更好。家长应及早带孩子到正规医院就医，以早日让青少年告别白癜风。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈