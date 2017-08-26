核心提示：提到令人胆战心惊的疾病，癌症首当其冲，其对身体的危害性和治疗难度令人十分忌惮，而许多人也把白癜风看成是一种癌，治疗不当造成的病情反复使他们认为白癜风是“不治之症”。据调查数据显示，白癜风近几年高发，以青少年患者居多。那么，青少年患白癜风的原因是什么？北京国丹白癜风医院王家怀主任作出如下解析。

提到令人胆战心惊的疾病，癌症首当其冲，其对身体的危害性和治疗难度令人十分忌惮，而许多人也把白癜风看成是一种癌，治疗不当造成的病情反复使他们认为白癜风是“不治之症”。据调查数据显示，白癜风近几年高发，以青少年患者居多。那么，青少年患白癜风的原因是什么？北京国丹白癜风医院王家怀主任作出如下解析。

青少年患白癜风的原因是什么？主要有以下几点：

精神压力无法排解

青少年处于身心发育的关键时期，心理逐渐成熟，内心极度敏感，又面临升学的压力，心理负担重，精神压力不容小觑。处于青春期的孩子的心理特点就是叛逆并且追求个性，在这个阶段，很多青少年都和家长有代沟，家长不能理解自己，无法进行沟通的强烈心理感受，学习和日常生活中的烦恼不愿意与家人倾诉，心理的压力无处排解，精神方面的压力以及不良的情绪就会导致身体内分泌和免疫系统出现问题，从而诱发白癜风。

化学物质刺激皮肤

化学物质会抑制酪氨酸酶活性，使黑色素无法形成。青少年精力旺盛，日常生活参加体育活动多，难免出现磕碰，出现外伤再接触有害的化学物质，创口会感染，就会造成局部黑色素细胞脱落，易引起白癜风。

以上内容就是对“青少年患白癜风的原因是什么”的解析。青少年是每个家庭的希望，担负着国家和民族的未来，不能让白癜风成为前方道路的绊脚石，青少年白癜风治疗迫在眉睫！

及时就医，规范青少年白癜风治疗

除却心理疏导、合理饮食等，在青少年白癜风防治上，家长最应该注意的是带孩子及时就医，规范白癜风治疗。白癜风不治疗很容易发生扩散，将给青少年的身心带来更大伤害，所以当孩子身上出现白斑后，家长要及时带正规的医院进行规范治疗。白癜风不仅是皮肤表面的问题，而是源自血液，根在脏腑，所以治疗时不能光做表面工程，还需从血液和在脏腑出发，直接激活酪氨酸酶活性，并同步调节脏腑代谢功能及内分泌、免疫系统平衡，中西结合，内外兼治，真正做到源根同步治疗。

在源根同步治疗的同时，患者还需注意接受精准治疗。在精准检测的前提下，由专业医生根据病情、药敏度、体质等差异为患者制定个性化治疗方案，进行精准治疗，只有这样才能起到事半功倍的效果。

以上就是对“青少年患白癜风的原因是什么”的解析。北京国丹白癜风医院王家怀主任提醒，青少年白癜风早诊断，早治疗，效果更好。家长应及早带孩子到正规医院就医，以早日让青少年告别白癜风。