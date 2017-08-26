核心提示：白癜风饮食应注意哪些？白癜风是一种皮肤病，这种疾病很让患者苦恼，一旦患这种疾病，皮肤的就变得很白，看上去也很不美观，而且还会使患者造成自卑心理。所以，一旦发现有白斑，就要到医院就诊，确认病情。另外，白癜风患者还需要注意做好防护，首先是在饮食方面的，那么白癜风患者的饮食应注意哪些呢？

白癜风饮食应注意哪些？白癜风是一种皮肤病，这种疾病很让患者苦恼，一旦患这种疾病，皮肤的就变得很白，看上去也很不美观，而且还会使患者造成自卑心理。所以，一旦发现有白斑，就要到医院就诊，确认病情。另外，白癜风患者还需要注意做好防护，首先是在饮食方面的，那么白癜风患者的饮食应注意哪些呢？

1.白癜风患者的饮食应注意增加富含酪氨酸酶食物的摄入。黑色素的形成是酪氨酸在酪氨酸酶的作用下形成多巴醌，进而氧化成黑色素。酪氨酸主要来源于食物，酷氨酸酶则需要有铜、锌等微量元素参与，其活性才能增强，故应食用富含酪氨酸和铜、锌丰富的食物。

2.白癜风患者的饮食应注意减少富含谷胱甘肽食物的摄入。饮食中长期缺乏谷胱甘肽，可使皮肤内的酪氨酸酶活性增强。因此，皮肤病病应少吃或不吃含谷胱甘肽丰富的食物，尤其不宜喝酒，否则会使病情加重。

3.白癜风患者的饮食应注意尽量少吃富含维生素C的食物。因为维生素C能降低血清铜或血清铜氧化酶。多吃富含维生素C的食物，能降低酪氨酸酶的活性，不利于黑色素形成，从而不利于皮肤病患者恢复。

日常注意饮食 更要从根源治疗

白癜风饮食可以起到辅助的作用，但是根源治疗白癜风更重要。北京国丹白癜风医院吴丽荣主任介绍，白癜风虽然是皮肤白斑，但是“病在肌肤，症在体表，源自血液，根在脏腑”，只有从血液、脏腑根源治疗，才能解决问题。因此，鉴于白癜风类型复杂，一旦发现白斑问题，应该及时去正规的白癜风医院接受专业诊疗，针对白癜风‘源自血液、根在脏腑’的治疗靶点，以及患者个体条件，病因、病情、药敏度差异等，给予个性化、精准治疗。

通过上述专家对“白癜风饮食”的介绍，相信大家都有所了解了，希望对大家有所帮助。北京国丹白癜风医院专家温馨提示：治疗期间，患者要注意配合适当体育锻炼、心理疏导等方法，可有效的提高康复的几率。