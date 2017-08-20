核心提示：白癜风用什么药效果好？为了尽快摆脱白癜风所带来的困扰，相当一部分患者对于白癜风用什么药效果好这一问题很是关注。因为白癜风的损容性以及扩散性确实是给广大白癜风患者带来了身心健康以及生活上的困扰，太多家庭因为白癜风而支离破碎。针对“白癜风用什药效果好”这一问题，雷安萍主任提醒，治疗白癜风的药物有多种，包括口服的和涂抹的，但并不是每一个患者都都适合这些药物，用药不对症的话，只会让白癜风病情更加严重。

白癜风用什么药效果好？为了尽快摆脱白癜风所带来的困扰，相当一部分患者对于白癜风用什么药效果好这一问题很是关注。因为白癜风的损容性以及扩散性确实是给广大白癜风患者带来了身心健康以及生活上的困扰，太多家庭因为白癜风而支离破碎。针对“白癜风用什药效果好”这一问题，雷安萍主任提醒，治疗白癜风的药物有多种，包括口服的和涂抹的，但并不是每一个患者都都适合这些药物，用药不对症的话，只会让白癜风病情更加严重。

那么，白癜风用什么药效果好？患者应注意以下用药规则：

一、用药还需谨慎 特效药不可信

抓住白癜风患者想要快速治疗的心理，很多不良商贩推出特效药，还声称是祖传秘方，对于所有白癜风患者来说都是治疗好。但是，白癜风是一种慢性病，治疗本身就需要时间，首先快速治疗白癜风就是不可信的。其次，白癜风发病机制复杂，根据个人病症、药敏度、体质等差异，治疗的方案是不同的，而所谓的特效药针对白癜风的所有病症，这也是不值得相信的。所以不管出于哪方面考虑，白癜风患者都不应该使用特效药，或是盲目使用一些药物，结果只会给身体造成伤害，加重病情。

二、到正规医院精准用药效果更佳

患者想要快速治疗白癜风，最重要的一点就是到专业的白癜风医院接受全方面的检查治疗。白癜风的发病原因复杂多样，白癜风患者又存在着年龄、药敏度、体质等差异，因此治疗方案也因人而异、因症而异，只有做到精准用药才能达到事半功倍的效果。正规的医院通常都具备完善的医疗设施和专业的医生，能够为患者提供科学全面的检测，为患者精准治疗、精准用药。

北京国丹白癜风医院雷安萍主任提醒，误诊误治很危险。白癜风患者千万不要为了图一时方便而自行用药，否则只会使病情严重，并对身体健康带来不良影响。白癜风患者最该做的就是在发现病情后及早到正规医院诊治，精准检测、精准用药才能达到事半功倍的治疗效果。