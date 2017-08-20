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白癜风不能吃的食物和水果有哪些

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2017-08-20
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核心提示：患上疾病后，医生都会对患者在饮食上的有诸多嘱咐，以防饮食不当使病情受到影响。在患上白癜风后，患者在吃东西上也不能随便。那么，白癜风不能吃的食物和水果有哪些？北京国丹白癜风医院雷安萍主任作出如下解析。

　　患上疾病后，医生都会对患者在饮食上的有诸多嘱咐，以防饮食不当使病情受到影响。在患上白癜风后，患者在吃东西上也不能随便。那么，白癜风不能吃的食物和水果有哪些？北京国丹白癜风医院雷安萍主任作出如下解析。

　　一、尽量少吃、不吃富含维生素C水果。

　　白癜风不只是皮肤表面的问题，而是源自血液、根在脏腑，其中血液血清中酪氨酸酶的缺乏是致病根源，而维生素C会影响酪氨酸酶的活性，且维生素C是还原剂会干扰皮肤黑色素的合成，如柠檬、樱桃等就都含有大量的维生素C，能使黑色素的生成被中断，从而阻碍白癜风患者表皮白斑复色，故白癜风患者要尽量少吃、不吃富含维生素C的食物。

　　二、忌食辛辣、刺激性食物。

　　在日常饮食中，白癜风患者要注意不要食用鱼腥海鲜、羊肉等发物，也不要吃辛辣的食物，这些食物都会刺激皮肤，很有可能使表皮白斑发生蔓延。夏天烧烤盛行，牛羊肉、海鲜一应俱全，白癜风患者一定要坚守防线，以免白斑发生扩散。在饮食上，白癜风患者还要注意不要过多食用菠菜，菠菜中含有大量的草酸，过多食用的话很容易使患部发痒。

　　三、多吃一些对白癜风患者有利的食物。

　　白癜风患者由于饮食等原因致使身体内缺乏某些微量金属元素，而使体内酪氨酸酶活性降低，影响了黑色素的合成代谢，从而产生病变。因此，患者应多吃含铜，锌，铁等金属元素较多的食品，增强酪氨酸酶活性，继而使黑色素合成加快。同时还要吃一些含有酪氨酸酶及矿物质的食物，如鸡蛋、牛奶、豆制品等，这些对于白癜风患者都有利。

　　针对“白癜风不能吃的食物和水果有哪些”的问题，北京国丹白癜风医院雷安萍主任提醒，白癜风患者日常不仅要注意饮食上的控制，还要注意防晒，做好白癜风的日常护理。一旦皮肤出现白斑扩散等现象，就要及时去规范医院就医，找专业的医生诊断病情，对症下药，进行精准治疗。切忌自己盲目用药，以免使病情加重，造成不必要的风险。

　　以上就是对“白癜风不能吃的食物和水果有哪些”的详细介绍，希望可以为患者朋友提供一些指导，最后祝大家早日恢复健康，摆脱疾病困扰。

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