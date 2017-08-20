治疗白癜风病的方法是什么

核心提示：白癜风疾病给人带来的危害是非常多的，相信大家也能认识到白癜风疾病治疗的重要性，所以在选择治疗方法时一定要慎重。白癜风患者一定要根据自己的病情，合理选择治疗方案，不能盲目使用偏方或自行使用外用药治疗。那么，北京国丹白癜风医院治疗白癜风病的方法是什么？

白癜风疾病给人带来的危害是非常多的，相信大家也能认识到白癜风疾病治疗的重要性，所以在选择治疗方法时一定要慎重。白癜风患者一定要根据自己的病情，合理选择治疗方案，不能盲目使用偏方或自行使用外用药治疗。那么，北京国丹白癜风医院治疗白癜风病的方法是什么？

精准检测白癜风

白癜风虽然表现为皮肤表面的白斑，但实际上有更深层次的发病原因，与人体脏腑、血液、免疫等“内环境”均有重要关系。临床上，血液检查、微量元素检测、免疫检测等都是白癜风必不可少的检查项目。北京国丹白癜风医院采用的三维皮肤CT检查能动态、直观扫描出白斑皮下黑色素细胞的状况，为治疗白癜风提供可靠依据。

精准治疗白癜风

过去，很多人把白癜风当成“不治之症”，现在随着医学水平的进步，临床表明白癜风是可防可治的。北京国丹白癜风医院专注于白癜风的科学规范化诊疗，经研究发现白癜风是“病在肌肤，症在体表，源自血液，根在脏腑”的致病机理，医院还积极创新与突破，构建起具有专科特色、个性化服务的先进医疗管理模式。医院以“还原本色”、捍卫患者皮肤健康为己任，传承、弘扬传统中医药精髓，融合现代医学先进成果，源根同步血液祛白、专病专治，在白癜风领域取得突破性成就，用科学成功治疗众多白癜风患者。

暖心服务感动病患

北京国丹白癜风医院院长高毓梅提出“暖心服务”的概念，在她的代领下，医院刮起一股“暖心”风。作为一名医务人员，人文关怀必须体现在精湛的医术和护理中，丰富的医学和护理学专业知识是医务人员为病人做好服务的基础。在医疗服务期盼人性化的时代，医院不仅需要精湛的医疗、护理技术，同样需要人文关怀，只有这样才能为每一位病人提供高质量的医疗服务，才能真正做到关心、关怀、关爱病人。