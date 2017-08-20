北京哪家医院治疗白癜风效果好

核心提示：能够诱发白癜风疾病的因素有很多，同时白癜风类型分为很多，不同的类型，不同的致病因素所采用治疗方法也不同，所以要选择正规专业的医院进行白癜风疾病的治疗才可以。那么，北京国丹白癜风医院治疗的真实情况是什么呢？

能够诱发白癜风疾病的因素有很多，同时白癜风类型分为很多，不同的类型，不同的致病因素所采用治疗方法也不同，所以要选择正规专业的医院进行白癜风疾病的治疗才可以。那么，北京国丹白癜风医院治疗的真实情况是什么呢？

率先实施白癜风精准医疗

北京国丹白癜风医院突破传统落后诊疗模式，临床上一直坚持个体化、精准治疗，把握疾病的深度特征和药物的高度精准性，根据白癜风“源自血液、根在脏腑”的靶点，精准检测、分类、诊断，最终从血液和脏腑上源根同步精准治疗，合理规范用药，同时兼顾白癜风基础病、并发症，以及心理问题的干预、调整，以促进身心双重健康，使得白癜风这项过去普遍被认为治不好的“顽疾”得到了有效控制。

诚信医疗 标准收费

一家好的医院，势必是以为百姓服务为宗旨的。不光体现在技术上，更要体现在人文上。 近年来，有关诚信的话题日益受到社会的广泛关注，作为三级白癜风专科医院，北京国丹白癜风医院始终把诚信放在重中之重，融入到医疗服务的每一个环节，其诚信服务受到社会各界的充分肯定，2016在12月2日落幕的第九届健康中国论坛上，荣获“诚信医疗模范奖”殊荣。

全国青少年白癜风援助平台定点医院

北京国丹白癜风医院凭借着诚信医疗、热心公益及患者口碑，深受各界肯定。2015年4月10日，一项旨在关爱儿童白癜风患者，促进儿童身心健康成长的慈善爱心项目“中国儿童青少年告别白癜风关爱行动”(简称“告白行动”)中国儿童少年基金会-全国青少年白癜风援助专项基金在北京人民大会堂正式启动，北京国丹白癜风医院被指定为临床诊疗定点执行机构。

暖心服务感动病患

北京国丹白癜风医院院长高毓梅提出“暖心服务”的概念，在她的代领下，医院刮起一股“暖心”风。作为一名医务人员，人文关怀必须体现在精湛的医术和护理中，丰富的医学和护理学专业知识是医务人员为病人做好服务的基础。在医疗服务期盼人性化的时代，医院不仅需要精湛的医疗、护理技术，同样需要人文关怀，只有这样才能为每一位病人提供高质量的医疗服务，才能真正做到关心、关怀、关爱病人。