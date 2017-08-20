核心提示：白癜风是一种色素脱失疾病，近年来随着疾病的发病率越来越高，发病群人包括了各个年龄层。临床证明，目前以儿童白癜风居多。说起白癜风疾病，相信大家立刻能想到皮肤上的白斑，白斑多发于面部、颈部、手部等暴露位置，严重影响了患者的身心健康。所以，对于儿童白癜风一定要早发现，早治疗。那么，治疗儿童白癜风到哪？北京国丹白癜风医院怎么样？

白癜风是一种色素脱失疾病，近年来随着疾病的发病率越来越高，发病群人包括了各个年龄层。临床证明，目前以儿童白癜风居多。说起白癜风疾病，相信大家立刻能想到皮肤上的白斑，白斑多发于面部、颈部、手部等暴露位置，严重影响了患者的身心健康。所以，对于儿童白癜风一定要早发现，早治疗。那么，治疗儿童白癜风到哪？北京国丹白癜风医院怎么样？

北京国丹白癜风专科医院在治疗、服务等方面都独具特色，成功帮助众多白癜风患者获得康复，深受患者好评。

三级专科 专业治白癜风

北京国丹白癜风医院是一家三级专科医院，医院有党纲引领作用，无论设备医院、治疗技术、医生水平、服务质量等等均走在业界前沿，医院的专家多次参加各种学术会议，并被国内主流媒体中央电视台、BTV北京电视台、法制晚报等广泛报道。

诚信医疗 标准收费

一家好的医院，势必是以为百姓服务为宗旨的。不光体现在技术上，更要体现在人文上。 近年来，有关诚信的话题日益受到社会的广泛关注，作为三级白癜风专科医院，北京国丹白癜风医院始终把诚信放在重中之重，融入到医疗服务的每一个环节，其诚信服务受到社会各界的充分肯定，2016在12月2日落幕的第九届健康中国论坛上，荣获“诚信医疗模范奖”殊荣。

全国青少年白癜风援助平台定点医院

北京国丹白癜风医院凭借着诚信医疗、热心公益及患者口碑，深受各界肯定。2015年4月10日，一项旨在关爱儿童白癜风患者，促进儿童身心健康成长的慈善爱心项目“中国儿童青少年告别白癜风关爱行动”(简称“告白行动”)中国儿童少年基金会-全国青少年白癜风援助专项基金在北京人民大会堂正式启动，北京国丹白癜风医院被指定为临床诊疗定点执行机构。

服务百姓 热心公益事业

北京国丹白癜风医院自建院以来，秉持“厚德 感恩 创新 引领”的院训，坚持“一切以患者为中心”和“爱 就在您身边”的服务理念。将白癜风患者的需求当做医疗发展和实践的方向，提出暖心服务、诚信医疗等一系列真正为患者解决就医问题的可行性方案。此外，北京国丹白癜风医院重视党建，热心公益事业，多次走进社区义诊，走进丰台区儿童福利院献爱心等。

北京国丹白癜风医院在专注白癜风诊疗领域的同时，以患者至上，为患者提供诚信服务，坚持合理诊疗、透明收费，坚持用过硬的医疗质量赢得患者的信任，成为国内白癜风诚信医疗的标杆。