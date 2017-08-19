核心提示：只要找到科学规范的治疗方法，白癜风就不难治。在北京国丹白癜风医院接受过治疗患者发应治疗效果好。那么，北京国丹白癜风医院究竟是怎么治疗白癜风的呢？

只要找到科学规范的治疗方法，白癜风就不难治。在北京国丹白癜风医院接受过治疗患者发应治疗效果好。那么，北京国丹白癜风医院究竟是怎么治疗白癜风的呢？

标本兼治 精准治疗

从前的治疗有两大误区。一，对白癜风的认识上存在误区，认为白癜风只是皮肤表面的问题，而没有发现白癜风的发病原因是源自血液、根在脏腑。第二，在治疗上，受到认识的影响吗，传统对于白癜风的治疗还只是停留在表皮色素恢复的层次，“头痛医头，脚痛医脚”，没有对“根”与“源”进行治疗。

北京国丹白癜风医院是一家三级专科医院，长期致力于对于白癜风的治疗，根据白癜风“病在肌肤，症在体表，源自血液，根在脏腑”的致病机理，突破了传统“重治不重诊”的模式，提倡为患者进行源根同步、精准治疗。首先为患者进行科学检测，对白癜风进行科学的分型、分期及定性。尤其是酪氨酸酶活性检测，是了解白癜风发病诱因、病情发展程度、治疗预期效果判断的重要指标。在精准诊断的前提下，根据患者个人体质差异、药敏度的不同，因人而异，因症而异的原则制定更直接、更适合、更有效、更快速的源根同步、精准治疗方案，避免各种无效治疗，杜绝误诊误治。

北京国丹白癜风医院把握中西医学优势并加以利用，将中西医结合对患者辩证施治，把握共性和个性，根据个体发病原因、病程长短，运用针对性精准治疗手段，使患者在较短的时间内起到更好的医治作用。在有效祛除白斑的同时，缩短疗程，降低费用，避免长期用药负担，是治疗白癜风的绿色康复体系。

身心同治 实现双重健康

白癜风患者由于受到疾病侵扰，心理相对敏感脆弱，情绪也易大起大落，这对于治疗以及恢复健康都很不利。北京国丹白癜风医院力求让患者身心都恢复健康，在治疗皮肤白斑的同时，注重对患者进行心理干预并时常给予关爱，帮助他们重建信心，实现真正意义上的健康。

北京国丹白癜风医院王家怀主任提醒，患者在发现病情后要及早到正规医院接受规范治疗，以尽早摆脱白癜风痛苦，恢复健康。