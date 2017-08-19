核心提示：白癜风的发病原因复杂，很容易出现误诊误治的情况，而有过治疗经验的患者通常都知道，白癜风治疗还要到专业的医院。白癜风在过去虽以“顽疾”闻名，但是现在白癜风已经可防可治，只要找到专业的医院，白癜风问题就可以解决。专业的医院不论是在设备、医疗队伍还是治疗方法上都有优势，治好白癜风更有保障。

白癜风的发病原因复杂，很容易出现误诊误治的情况，而有过治疗经验的患者通常都知道，白癜风治疗还要到专业的医院。白癜风在过去虽以“顽疾”闻名，但是现在白癜风已经可防可治，只要找到专业的医院，白癜风问题就可以解决。专业的医院不论是在设备、医疗队伍还是治疗方法上都有优势，治好白癜风更有保障。

北京国丹白癜风医院提倡精准治疗

传统对于白癜风治疗有两大误区。一，对白癜风的认识上存在误区，认为白癜风只是皮肤表面的问题，而没有发现白癜风的发病原因是源自血液、根在脏腑。第二，在治疗上，受到认识的影响，传统对于白癜风的治疗还只是停留在表皮色素恢复的层次，“头痛医头，脚痛医脚”，没有对“根”与“源”进行治疗。

北京国丹白癜风医院是一家三级专科医院，长期致力于对于白癜风的治疗，根据白癜风“病在肌肤，症在体表，源自血液，根在脏腑”的致病机理，突破了传统“重治不重诊”的模式，提倡为患者进行源根同步、精准治疗。

首先为患者进行科学检测，对白癜风进行科学的分型、分期及定性。尤其是酪氨酸酶活性检测，是了解白癜风发病诱因、病情发展程度、治疗预期效果判断的重要指标。在精准诊断的前提下，根据患者个人体质差异、药敏度的不同，为患者量身制定治疗方案，避免无效治疗，杜绝误诊误治。同时，结合中西学的优势，直接对酪氨酸酶活性进行激活，促进黑色素细胞正常分泌黑色素，唤醒免疫活性因子，激活免疫细胞的正常功能，加快恢复内环境稳定，使血液、脏腑代谢、内分泌、免疫系统实现动态平衡，全面调节阴阳平衡，有效抑制白癜风反复。源根同步、精准治疗发挥治疗效用，减少治疗时间，从而降低费用，真正做到让患者治好病，少花钱。

北京国丹白癜风医院雷安萍主任提醒，白癜风不治疗会发生扩散，对身心造成的伤害也会加大，患者为了自身的健康着想还需尽早到正规的医院就医，以早日摆脱白癜风的困扰。