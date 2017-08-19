哪家医院会治好白癜风

核心提示：夏季到来，天气逐渐炎热，白癜风高发。白癜风是一种色素脱失性皮肤病，患上白癜风的人身体会出现白斑，发无定处，还伴随着扩散的危险。面对白癜风为生活带来的困扰，很多患者迫切想要治好白癜风。那么，北京国丹白癜风医院会治好白癜风吗？

夏季到来，天气逐渐炎热，白癜风高发。白癜风是一种色素脱失性皮肤病，患上白癜风的人身体会出现白斑，发无定处，还伴随着扩散的危险。面对白癜风为生活带来的困扰，很多患者迫切想要治好白癜风。那么，北京国丹白癜风医院会治好白癜风吗？

北京国丹白癜风医院专注专业治白

北京国丹白癜风医院是一家三级专科医院，长期致力于白癜风的研究与治疗。过去对于白癜风的认识，总以为是表皮问题，只是通过单纯观察外观，凭经验判断用药。北京国丹白癜风医院王家怀主任介绍，白癜风是“病在肌肤，症在体表，源自血液，根在脏腑”，治疗还需从根源入手，如果单从皮肤表面进行，表皮白斑即使实现复色，之后也会出现反复。

明确诊断 分型个性化治疗

每个患者的身体状况不同，发病时间也不同，因此治疗不能千人一方，万人医药。治疗前的科学检测是必要进行的，尤其是对酪氨酸酶活性检测，才能了解白癜风发病诱因、病情发展程度，也是治疗预期效果判断的一个重要指标。在精准诊断的前提下，根据个人年龄、体质差异、药敏度不同，因人而异，因症而异，制定个性化、精准治疗方案。白癜风发病和血液以及脏腑息息相关，治疗还需从“根”、“源”入手，把握共性与个性，辩证施治。

北京国丹白癜风医院结合中西学的优势，直接对酪氨酸酶活性进行激活，促进黑色素细胞正常分泌黑色素。快速唤醒免疫活性因子，激活免疫细胞的正常功能，增强细胞的耐受性和记忆性，强化适应性免疫功能，从而为机体建立更优异、更迅捷的免疫应答模式，恢复内环境稳定，使血液、脏腑代谢、内分泌、免疫系统实现动态平衡。全面调节阴阳平衡，有效抑制白癜风反复。

建立健康档案 身心同医

源根同步治白不仅只是针对疾病本身，北京国丹白癜风医院临床发现大多数患者因白癜风心理受挫，患发“心病”，要想帮白癜风患者摆脱疾病的阴影，必须进行身心同治。北京国丹白癜风医院融合了现代医学心理学等多项学科，为患者建立健康管理档案，并提供积极的心理干预，动态跟踪患者的身心变化，及时调整治疗方案。为患者进行身心双救治，以实现真正意义上的健康。

北京国丹白癜风医院王家怀主任提醒，白癜风越早治疗效果越佳，而且早期白癜风更容易治好。为了早日恢复健康，患者还需尽早到规范的医院就诊治疗，摆脱白癜风困扰，重回正常生活。