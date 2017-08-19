核心提示：白癜风有危害吗？面对白癜风愈发高涨的发病率，很多人都谈“白”色变。究竟是什么原因让这么人在面对白癜风时这么恐慌？难道白癜风有危害吗？对此，北京国丹白癜风医院王家怀主任作出如下解析。

白癜风有危害吗？面对白癜风愈发高涨的发病率，很多人都谈“白”色变。究竟是什么原因让这么人在面对白癜风时这么恐慌？难道白癜风有危害吗？对此，北京国丹白癜风医院王家怀主任作出如下解析。

白癜风的危害如下：

1、形象遭到损坏：因为白斑经常出现在人体暴露的位置，例如面部、颈部和四肢等，这些部位都不容易遮挡，即便是掩饰遮挡也不能尽如人意。而且白癜风还有扩散的风险，日常生活中稍不注意，脸上可能就会因为扩散而出现白斑，为生活带来困扰。

2、心灵受到创伤：社会上很多人都会歧视白癜风患者，白癜风患者因此受到了许多不公平的待遇，为他们的生活、就业、学习、婚姻以及社会交往等带来了不同程度的影响，也给患者的精神和心理造成了巨大的创伤。有些人对白癜风的认识并不透彻，认为这种疾病会传染也因此而疏远白癜风患者，类似这样的行为都会对患者的心灵造成很大的伤害。

3、影响生活质量：患者长期生活在白斑的阴影下，心态也会发生改变，对于生活的态度会日渐消极，常常会出现悲观、忧郁以及暴躁等情绪，导致幸福感下降，严重影响患者及其家庭的生活质量。

4、容易引发并发症：除上述危害，白癜风不及时治疗还会出现一些并发症。白癜风患者常见的并发症有糖尿病、恶性贫血、甲状腺功效亢进、甲状腺炎等。患有头面部白癜风的患者通常会有蛀牙、异位、类风湿性关节炎等并发症。少数白癜风患者还会并发银屑病和斑秃等疾病。

以上内容就是对“白癜风有危害吗”的解析。原来患上白癜风后危害这么多，这也就是人们在面对白癜风时恐慌的原因。面对病情，患者首先要做的就是治疗。研究发现，针对白癜风“源自血液，根在脏腑”的致病机理，患者接受根源治疗效果好。根源治疗就是从血液和脏腑出发，通过激活患者体内酪氨酸酶的活性并同步调节脏腑代谢、内分泌、免疫系统实现内环境的平衡，从而达到从治白的目的。

王家怀主任提醒，白癜风发病原因复杂，不治疗的话危害很多。为避免身心遭受进一步的伤害，患者应及时到正规医院就诊，接受精准个性化治疗，以早日摆脱白癜风困扰，恢复健康。