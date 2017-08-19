核心提示：白癜风的发病原因复杂，具体到每个患者身上的病因病情都有不同，如果做不到精准治疗，对于白癜风疾病的好转确实是有难度。那么，白癜风的病因与治疗方法是什么？北京国丹白癜风医院王家怀主任作出如下解析。

白癜风的发病原因复杂，具体到每个患者身上的病因病情都有不同，如果做不到精准治疗，对于白癜风疾病的好转确实是有难度。那么，白癜风的病因与治疗方法是什么？北京国丹白癜风医院王家怀主任作出如下解析。

白癜风的病因与治疗方法是什么？如下所示：

一、长期接触有害化学物质

环境问题是导致白癜风发病的一个重要原因。药厂、油漆厂等都是有害物质的积聚地，如果长期处于这样的环境中，有害的化学物质会刺激皮肤，使皮肤中的黑色素细胞受损，而无法正常分泌黑色素，从而诱发白癜风。

二、皮肤长期受紫外线照射

紫外线的长期照射也会刺激到皮肤中的黑色素，导致白癜风发病。阳光中含有较多的紫外线，如果日常不重视皮肤的防晒，就很容易刺激到皮肤。经常处于过强的紫外线之下，就易使皮肤中的黑色素过多的流失，皮肤中的黑色素生成不足就会导致白癜风的发病。

三、外伤处理不当

外伤也易引发白癜风。很多人对一些小伤口来讲并不是很在意，觉得没什么大碍，过两天就愈合了。可是正是这种大意让白癜风有机可乘，伤口一但感染就有可能导致白癜风的发作，所以受伤了不论伤口大小都要及时的处理一下，消消毒，不给白癜风任何机会。

除此之外，饮食问题也是诱发白癜风的又一因素。长期的偏食挑食会使人体内缺乏铜、锌等微量元素，而这些微量元素正是促进黑色素细胞形成并使黑色素细胞正常分泌黑色素的重要营养物质。但是，经医学研究发现，白癜风真正的致病根源是血液血清中酪氨酸酶的缺乏，通常日常的一些不良习惯，会使人体内分泌紊乱，身体代谢功能失调，毒素无法正常排出体外后就会在人体内产生大量的毒性黑素来破坏皮肤黑色素细胞，还会在血液中释放毒性因子，使酪氨酸酶活性降低甚至丧失，从而使黑色素细胞休眠、凋亡，无法继续正常分泌黑色素，导致皮肤出现白斑。

源根同步 精准治疗效果好

针对白癜风“病在肌肤，症在体表，源自血液，根在脏腑”的致病机理，北京国丹白癜风医院研究出源根同步、精准治疗的方法。突破了传统落后诊疗模式，着重把握疾病深度特征和药物高度精准性，精准检测、分类、诊断白癜风患者，根据患者的病情量身制定治疗方案。最终从血液和脏腑出发，在激活酪氨酸酶的同时，调节脏腑代谢功能，重建机体免疫系统，恢复人体内环境平衡，做到对白癜风的从根而治。与词同时，北京国丹白癜风医院所强调的精准，是针对患者的病因病情量身制定治疗方案，实现治疗的个性化。多年来，北京国丹白癜风医院成功帮助很多患者摆脱了白癜风的困扰，恢复了健康。

以上就是对“白癜风的病因与治疗方法是什么”的解析。王家怀主任提醒，白癜风患者要想治好身上白斑，还需尽快到正规医院接受规范科学治疗，以告别白癜风痛苦，恢复健康。