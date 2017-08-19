核心提示：专治白癜风的专科医院哪家好？很多白癜风患者都相信治好身上白斑需要到专业的医院，只有这样才可以早日摆脱痛苦，恢复健康。那么，专治白癜风的专科医院哪家好？

专治白癜风的专科医院哪家好？很多白癜风患者都相信治好身上白斑需要到专业的医院，只有这样才可以早日摆脱痛苦，恢复健康。那么，专治白癜风的专科医院哪家好？

北京国丹白癜风医院专注根源治白

专治白癜风的专科医院哪家好？北京国丹白癜风医院是一家三级专科医院，多年来一直致力于对白癜风的专病专治。经研究发现，白癜风发作的根源是由于脏腑功能代谢失调，导致一些中间产物和废物自由基在体内堆积形成毒性黑素，这些毒性黑素进入血液，会直接损害到血液血清中的酪氨酸酶，酪氨酸酶的活性一旦遭受破坏，黑色素细胞就会死亡脱落，皮肤上就出现了白斑。所以白癜风的治疗，要同时解决血液中“酪氨酸酶”和脏腑中“毒性黑素”的问题，才能从根本上解决白癜风反复发作的问题。

针对白癜风“病在肌肤，症在体表，源自血液，根在脏腑”的致病机理，北京国丹白癜风医院突破传统落后诊疗模式，注重把握疾病的深度特征和药物的高度精准性，注重对白癜风进行精准检测、分类、诊断，最终从血液和脏腑上源根同步精准治疗，合理规范用药。

源根同步是指从血液和脏腑出发，激活患者酪氨酸酶活性并同步调节人体脏腑代谢，内分泌、免疫系统实现内环境的平衡，从根上对白癜风进行治疗。同时兼顾白癜风基础病、并发症，以及心理问题的干预、调整，以促进身心双重健康。而精准则是指根据患者实际情况量体裁衣，制定更适合患者的精准、个性化治疗方案，有效避免医药资源的浪费，提升疗效，缩短治疗周期的同时，节省治疗费用，让患者明明白白看病、治病，真正做到让患者治好病，少花钱。

北京国丹白癜风医院王家怀主任提醒，白癜风不治疗会扩散，为了早日摆脱疾病的困扰，白癜风患者还需在发现病情后，及早到正规医院接受规范的治疗，争取尽早恢复健康。