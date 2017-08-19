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中西医治疗白癜风怎么样

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2017-08-19
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核心提示：白癜风不仅影响患者的健康，还会为患者的生活带来诸多不利的影响，所以治好白癜风成为很多患者的诉求。但是很多患者纠结于用中医治疗还是西医。北京国丹白癜风医院雷安萍主任指出，中西医学各有优势，并不存在哪个更好的问题，只要运用得当都可以达到很好的治疗效果。

　　白癜风不仅影响患者的健康，还会为患者的生活带来诸多不利的影响，所以治好白癜风成为很多患者的诉求。但是很多患者纠结于用中医治疗还是西医。北京国丹白癜风医院雷安萍主任指出，中西医学各有优势，并不存在哪个更好的问题，只要运用得当都可以达到很好的治疗效果。

　　中西结合 辩证施治效果好

　　中西医学各有优势，各取所长，对于治疗颇有助益。北京国丹白癜风医院是一家三级专科医院，长期致力于白癜风的治疗，突破了传统观念以及“头痛医头，脚痛医脚”的诊疗模式，注重结合中西医学手段，取其精华，对白癜风患者辨证施治。首先，要对患者要进行全面科学检测，尤其是对酪氨酸酶活性检测，了解患者病因、病情发展程度，并依据体质、药敏度等制定不同治疗方案。同时，需要从血液和脏腑出发对白癜从根而治，通过激活酪氨酸酶活性，并调节脏腑代谢功能、内分泌以及免疫系统实现人体内循环动态平衡，以使患者在较短的时间内能有更好的治疗效果。在有效祛除白斑的同时，缩短疗程，降低费用，避免长期用药负担，是治疗白癜风的绿色康复体系。

　　尽早治疗效果佳

　　白癜风早期病程短，病情较轻，白班面积较小，基本没有痒痛感，但是并不代表不需要治疗。因白癜风具有扩散性，不及时治疗很可能会使白斑面积变大，发展到身体暴露部位就会影响容貌，进而带来身心上的伤害。而且随着病程加长，治疗的难度会相对上升，所以为了健康着想，白癜风患者需尽早就医。早诊断，早治疗效果更佳。

　　北京国丹白癜风医院雷安萍主任提醒，中西医结合治疗白癜风效果佳，在发现病情后，白癜风患者还需尽早选择专业医院诊治，以免错失白癜风的治疗时机。

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