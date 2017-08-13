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白癜风的形成原因是什么

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2017-08-13
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核心提示：白癜风是一种以色素脱失而在皮肤形成白斑的皮肤病，该病无形中给患者朋友们带来痛苦和烦恼。为了能更好的控制病情的发展，患者朋友们就必须要对该病有一定的认识，并做好日常的一些护理，了解白癜风的形成原因，做好护理，这样才可以起到更好的治疗效果。那么，白癜风的形成原因什么？

　　白癜风是一种以色素脱失而在皮肤形成白斑的皮肤病，该病无形中给患者朋友们带来痛苦和烦恼。为了能更好的控制病情的发展，患者朋友们就必须要对该病有一定的认识，并做好日常的一些护理，了解白癜风的形成原因，做好护理，这样才可以起到更好的治疗效果。那么，白癜风的形成原因什么？

　　1、外伤：

　　烧伤、烫伤、刀刺伤、蚊虫叮咬、感染后皮肤形成白斑。外伤为诱发因素，是在肌体气血不和的基础上而发病。

　　2、精神因素：

　　随着社会压力的增大，虽然一些人的心理承受能力很强，但遇到突发事件的巨大打击，超出心理承受限度，也会陷入苦闷之中。长期的心理压力和精神过度紧张，能导致机体内分泌失调，免疫功能紊乱，从而导致白癜风的形成。

　　3、微量元素缺乏

　　微量元素是参与新陈代谢中间环节的活性物质，如铜、锌、硒、碘等，它们直接参与黑色素细胞的合成，还有保护黑色素细胞免受重金属毒物损伤的作用。研究证明，微量元素缺乏和比例失调都可导致黑色素细胞合成障碍。

　　4、内分泌失调

　　内分泌代谢与白癜风有着一定的联系，一旦出现问题很可能导致白癜风的出现。导致内分泌失衡的原因又有很多，比如说休息不正常，心理压力大等等，这些都是会导致内分泌代谢出现问题，从而就导致白癜风的出现。

　　白癜风的形成原因什么？北京国丹白癜风医院白淑芳主任在此告诉大家，白癜风并不是简单的皮肤表层问题，而是由于外部诱发因素的刺激，机体内环境失衡，脏腑代谢功能失调，无法将各种代谢废物及时排出体外，另外，血液中酪氨酸酶的活性降低，毒性黑素进入血液，在血液中释放毒性因子，堆积大量氧化自由基，使血氧饱和度降低、铜蓝蛋白结合率下降，致使酪氨酸酶活性降低甚至丧失，不能正常氧化黑色素细胞所需要的营养，黑色素细胞休眠、凋亡，无法继续正常分泌黑色素，所以产生了白斑。

　　温馨提示：以上就是白淑芳主任针对“白癜风的形成原因什么”做出的解答，治疗白癜风一定要选择正规专业的医院就医，白癜风疾病并非简单的皮肤表层的问题，它与人的血液和脏腑都有这直接的关系，必须源根同步，才可以更好的康复。

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