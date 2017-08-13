核心提示：白癜风是生活中较为常见的皮肤疾病，该病不仅影响了患者朋友的正常生活，还给患者朋友的心理带来了严重危害。所以当患者朋友发现自己皮肤出现不良白班时，一定要选择正规专业的医院进行确诊，然后进行科学的治疗。那么，治白癜风好的医院是哪家？

白癜风是生活中较为常见的皮肤疾病，该病不仅影响了患者朋友的正常生活，还给患者朋友的心理带来了严重危害。所以当患者朋友发现自己皮肤出现不良白班时，一定要选择正规专业的医院进行确诊，然后进行科学的治疗。那么，治白癜风好的医院是哪家？

三级专科 专业治白癜风

北京国丹白癜风医院是一家三级专科医院，医院有党纲引领作用，无论设备医院、治疗技术、医生水平、服务质量等等均走在业界前沿，医院的专家多次参加各种学术会议，并被国内主流媒体中央电视台、BTV北京电视台、法制晚报等广泛报道。

诚信医疗 标准收费

一家好的医院，势必是以为百姓服务为宗旨的。不光体现在技术上，更要体现在人文上。 近年来，有关诚信的话题日益受到社会的广泛关注，作为三级白癜风专科医院，北京国丹白癜风医院始终把诚信放在重中之重，融入到医疗服务的每一个环节，其诚信服务受到社会各界的充分肯定，2016在12月2日落幕的第九届健康中国论坛上，荣获“诚信医疗模范奖”殊荣。

关注患者心理变化

白癜风在人们的意识中是一项难以治疗的顽疾，虽然不会影响正常的生活，但会对患者心理上造成很严重的创伤。因此，北京国丹白癜风医院专家，除了对患者进行科学的诊治以外，还对患者的心理进行正确的评估和判断，给予他们早期的帮助和疏导，使得他们能够拥有一个良好的心理状态，早日恢复健康。

热衷公益

白癜风“告白行动”开展两年来，已成功援助来自全国20余省，数百名困境白癜风患儿，取得阶段性成果。活动还搭建白癜风规范化诊疗平台，北京国丹白癜风医院作为白癜风“告白行动”临床执行医院，两年来承担了全部受助患儿的临床治疗，很多患者经科学治疗已重获健康。并且，北京国丹白癜风医院将继续深入贯彻医院“爱，就在您身边”的服务理念，传播公益精神，切实落实好白癜风患者的临床治疗，组织医院专家和技术资源，为白癜风患者开展科学、精准治疗，并配合开展好“告白行动”其他公益项目的实施，深受好评。