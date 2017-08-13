核心提示：对于很多白癜风患者朋友而言，很多人不知道自己的白癜风是怎样引起病变的，发现自己身上有白斑的时候，也不重视，直到疾病加重扩散之后才去治疗，增加治疗难度。北京国丹白癜风医院李瑞斌主任表示，一定要了解白癜风是怎样引起病变的，这样不仅能及时的预防，还能对治疗起到帮助作用。那么，白癜风是怎样引起的病变的呢？

对于很多白癜风患者朋友而言，很多人不知道自己的白癜风是怎样引起病变的，发现自己身上有白斑的时候，也不重视，直到疾病加重扩散之后才去治疗，增加治疗难度。北京国丹白癜风医院李瑞斌主任表示，一定要了解白癜风是怎样引起病变的，这样不仅能及时的预防，还能对治疗起到帮助作用。那么，白癜风是怎样引起的病变的呢？

过量的阳光照射

暴露的皮肤长时间接受阳光暴晒，皮肤内的黑色素细胞及合成会随之活跃，致使其功能亢进，导致黑色素细胞衰亡;同时，黑色素细胞功能亢奋，还会产生大量的有毒物质，也会加剧黑色素的脱失，致使手臂上有白斑，患上白癜风。

外伤刺激。

手臂长暴露在外，皮肤外伤在所难免。一旦皮肤出现外伤刺激，如烧伤、冻伤、手术伤口等等，便有可能导致患处处于高应激状态，致使人体机能紊乱，产生一些抗黑色素细胞抗体，损伤黑色素细胞，诱发白癜风。

内分泌失调。

内分泌代谢与白癜风有着一定的紧密链接关系，一旦出现问题是很可能导致白癜风的出现。导致内分泌失衡的原因又有很多，比如说休息不正常，心理压力大等等，这些都是会导致内分泌代谢出现问题，继而就导致白癜风的出现。

饮食问题。

白癜风的发病跟饮食不当是有非常大的关系，现在很多人都喜欢吃一些生冷的食物，又或者是刺激性较强的食物，这些食物固然是很好吃的但是对身体健康是不利的，所以大家在日常生活中要养成一个良好的饮食习惯。

以上就是北京国丹白癜风医院李瑞斌主任针对“白癜风是怎样引起的病变的”做出的解答，希望能对您带来帮助。

李瑞斌主任还指出，由于外部诱发因素的刺激，机体内环境失衡，脏腑代谢功能失调，无法将各种代谢废物及时排出体外，另外，血液中酪氨酸酶的活性降低，毒性黑素进入血液，在血液中释放毒性因子，堆积大量氧化自由基，使血氧饱和度降低、铜蓝蛋白结合率下降，致使酪氨酸酶活性降低甚至丧失，不能正常氧化黑色素细胞所需要的营养，黑色素细胞休眠、凋亡，无法继续正常分泌黑色素，所以产生了白斑。因此，治疗也要深入根源，才能更好的效果。