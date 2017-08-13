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哪里能治疗白癜风

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2017-08-13
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核心提示：都说白癜风易诊难治，但是随着医学的发展，白癜风早已经可防可治。可能有些患者会说自己的白癜风并没有治好。其实，原因很简单，就是没有找到正确的治疗方法。那么，怎么治疗白癜风效果好？哪里能治疗白癜风呢？

　　都说白癜风易诊难治，但是随着医学的发展，白癜风早已经可防可治。可能有些患者会说自己的白癜风并没有治好。其实，原因很简单，就是没有找到正确的治疗方法。那么，怎么治疗白癜风效果好？哪里能治疗白癜风呢？

　　根源同治 精准医疗

　　要说哪里能治疗白癜风，北京国丹白癜风医院率先突破传统落后诊疗模式，根据白癜风“源自血液、根在脏腑”的靶点，精准检测、分类、诊断，最终从血液和脏腑上源根同步精准治疗，合理规范用药。源根同步是指从血液和脏腑出发，激活患者酪氨酸酶活性并同步调节人体脏腑代谢，内分泌、免疫系统实现内环境的平衡。从根上对白癜风进行治疗。同时兼顾白癜风基础病、并发症，以及心理问题的干预、调整，以促进身心双重健康。精准治疗则是根据患者实际情况量体裁衣，制定更适合患者的精准、个性化治疗方案，在提升疗效，缩短治疗周期的同时，也为患者有效节省了治疗费用，让患者明明白白看病、治病，真正做到让患者治好病，少花钱。

　　借力“互联网+” 搭建国际化医学平台

　　北京国丹白癜风医院在“互联网+”大环境下，已经借助互联网的优势在白癜风治疗领域实现突破。基于白癜风已然成为世界三大皮肤疾病的事实，北京国丹白癜风医院携手美国MORE Health于2016年在北京成立了国际白癜风会诊中心，共同搭建了国际化医学平台，借力于“互联网+”，力求让国内外患者都可以接触到中外专家的共同会诊。国际会诊中心搭建以来，吸引了不少国外患者前来治疗，日前，就有一位俄罗斯小伙在接受白淑芳主任的治疗后，成功治好了颈部白斑，小伙子对白淑芳主任很是感激，并送锦旗表达谢意。国白癜风会诊中心的成立，不仅为国内外患者治疗提供了更好的条件和保障，也做到了让中医中药走出国门，更好的为世界人民的健康服务。

　　以上就是对“哪里能治疗白癜风”的解析。北京国丹白癜风医院专家指出，白癜风不治疗危害大，患者在发现病情后要及早就医，接受规范科学治疗，控制白斑发展速度，有效促进白斑复色，尽早恢复健康。

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