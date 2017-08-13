核心提示：白癜风的治疗，选择一家正规的医院，采用适合自己的治疗方法，是治疗白癜风疾病的捷径。白癜风是一种慢性色素脱失皮肤疾病，一般治疗周期较长，该病的发生给患者身体以及心理都带来了不可预估的危害，所以，一定要选择正规的医院进行治疗。那么，治疗白癜风的好医院是哪家？

白癜风的治疗，选择一家正规的医院，采用适合自己的治疗方法，是治疗白癜风疾病的捷径。白癜风是一种慢性色素脱失皮肤疾病，一般治疗周期较长，该病的发生给患者身体以及心理都带来了不可预估的危害，所以，一定要选择正规的医院进行治疗。那么，治疗白癜风的好医院是哪家？

以下来自真实案例

患者钟芳在很小的时候，就患上了白癜风，当时仅有硬币大小，后来白斑发展迅速，不到两个月就达到了全身面积的40%，看着自己不断发白的皮肤，钟芳感觉身边的人像是抛弃了自己。久而久之，性格变得自闭，甚至有轻生念头。

钟芳在治疗期间，去过很多家医院，用过很多的方法，效果都不明显。后来一次偶然的机会，她看到了北京国丹白癜风医院王家怀主任的一个专题讲座，钟芳很用心，还录了专题讲座的视频并上网查找了一切有关北京国丹白癜风医院和王家怀主任的资料。对这些视频、资料看了一遍一遍，她又找到了曾经丢失的信心。后来在妈妈的陪同下，钟芳来到了北京国丹白癜风医院特意找到了王家怀主任治疗，经过王主任的精心治疗，最终钟芳走向了康复。

以上案例可以看出，北京国丹白癜风医院治疗白癜风是治疗白癜风的好医院，有一定的实力的。北京国丹白癜风医院专注于白癜风的科学规范化诊疗，经研究发现白癜风是“病在肌肤，症在体表，源自血液，根在脏腑”的致病机理，医院还积极创新与突破，构建起具有专科特色、个性化服务的先进医疗管理模式。医院以“还原本色”、捍卫患者皮肤健康为己任，传承、弘扬传统中医药精髓，融合现代医学先进成果，源根同步血液祛白、专病专治，在白癜风领域取得突破性成就，用科学成功治疗众多白癜风患者。

北京国丹白癜风医院是一家三级专科医院，对医风医德的教育抓得很紧。并且严格执行国家收费标准，并经卫生局和物价局核准后公布，执行规范化的流程，做到费用、服务、疗效全透明，避免诊疗随意性，真正做到“清清楚楚治病，明明白白交费”原则，提高医疗服务效率，保证医疗质量和安全，被患者称之为治疗白癜风的好医院。