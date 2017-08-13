王家怀主任解析白癜风如何治疗更好

核心提示：“顽疾”已经是对白癜风很古老的评价，但是到现在为止，还是有人认为白癜风治不好。临床上其实已经证实了，白癜风是可防可治的。不得不说，伴随着医学的发展和科研人员的努力，在白癜风的治疗领域实现了很大的突破，为患者带去了福音。下面北京国丹白癜风医院王家怀主任将解析白癜风如何治疗更好。

“顽疾”已经是对白癜风很古老的评价，但是到现在为止，还是有人认为白癜风治不好。临床上其实已经证实了，白癜风是可防可治的。不得不说，伴随着医学的发展和科研人员的努力，在白癜风的治疗领域实现了很大的突破，为患者带去了福音。下面北京国丹白癜风医院王家怀主任将解析白癜风如何治疗更好。

白癜风是一种色素脱失性疾病，研究发现其发病根源是由于脏腑功能代谢失调，导致一些中间产物和废物自由基在体内堆积形成毒性黑素，这些毒性黑素进入血液，会直接损害到血液血清中的酪氨酸酶，酪氨酸酶的活性一旦遭受破坏，黑色素细胞就会死亡脱落，皮肤上就出现了白斑。所以白癜风的治疗，要同时解决血液中“酪氨酸酶”和脏腑中“毒性黑素”的问题，才能从根本上解决白癜风反复发作的问题。

源根同步 精准治白 更易恢复健康

针对白癜风“源自血液，根在脏腑”的发病机理，王家怀主任指出，治疗白癜风还需要从“根”与“源”入手，只有抓住根源，才可以解决皮肤白斑的问题。而根源同步治疗就是从血液和脏腑出发，通过特色中医药分子并结合先进的激活医疗手段，清除血液中的毒性黑素，激活酪氨酸酶活性，促进黑色素细胞的正常形成，并同步调节人体内环境的平衡，从而做到对白癜风的从根而治。

此外，北京国丹白癜风医院王家怀主任还指出，想要更好治疗白癜风还要注意精准。精准治疗就是根据患者实际情况制定患者更为适合的个性化方案，同时在用药上也注意精准，在提升疗效，缩短治疗周期的同时，避免医药资源浪费，也为患者有效节省了治疗费用，让患者明明白白看病、治病，真正做到让患者治好病，少花钱。

北京国丹白癜风医院王家怀主任提醒，源根同步、精准治疗可以有效促进白斑复色，疗法科学，但是需要患者积极的配合、坚持治疗，并注意保持良好的心态，这样才可以更快恢复健康。