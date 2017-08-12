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雷安萍主任解析婴儿早期白癜风面积多大

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2017-08-12
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核心提示：目前，白癜风的发病人群越发的广泛，大人、青少年甚至是婴儿都成为白癜风的易感人群。很多家长其实并没有想过自己的孩子会有白癜风，对白癜风的认识不足。可能孩子已经患上了白癜风但是家长却不知情。白癜风的早期面积有多大呢，很多家长应该都很想弄清楚。对此，北京国丹白癜风医院雷安萍主任作出如下解释。

　　目前，白癜风的发病人群越发的广泛，大人、青少年甚至是婴儿都成为白癜风的易感人群。很多家长其实并没有想过自己的孩子会有白癜风，对白癜风的认识不足。可能孩子已经患上了白癜风但是家长却不知情。白癜风的早期面积有多大呢，很多家长应该都很想弄清楚。对此，北京国丹白癜风医院雷安萍主任作出如下解释。

　　白癜风是一种色素脱失性皮肤病，在日常生活中也算常见。一般情况下，白癜风初发时为点状或片状色素减退斑，因黑色素未完全脱失，呈淡白色，其内毛发可变白或正常，与正常皮肤分界不十分清楚。大多数患者在白癜风初期都是不疼不痒。

　　而婴儿在白癜风早期皮损为大小不等淡红色斑疹等。而且周边不清晰，在经过1至2周后，会发现红色衰退，而且会留下浅色斑。一般其曲径为1厘米到数厘米大，而且鸿沟清晰，其边缘略微高起，4～6个或更多，而且是对称分布于面部，很多个体常难发生正在颈部、上臂以及背部和躯干。需要注意的是婴儿白癜风的患者会在其皮肤上发觉白斑，一般部位包括手、脚、胳膊以及腱和脸、嘴唇等。还有其它的一些部位，通常是在腋下、眼睛以及肚脐和生殖器等。

　　因为婴儿没有接触到外界太多的因素，因此从本身的体质来说，婴儿的体质还是比成人的弱。所以家长平常要注意婴儿的体质健康，还要注意带孩子早些接受治疗。北京国丹白癜风医院雷安萍主任指出，白癜风不治疗会扩散，及早治疗可以控制病情发展，进而通过根源治疗减少白斑面积，促进白斑复色。

　　可以看出对于白癜风，及早治疗效果更佳。北京国丹白癜风医院雷安萍主任提醒，家长在发现孩子的皮肤出现异常后，应带孩子到正规医院就医，进行精准检测，而后查明病情，接受科学规范的治疗，早日让孩子恢复健康。

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