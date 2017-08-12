核心提示：专治白癜风的医院是哪家？专治白癜风的医院顾名思义就是对白癜风进行专病专治的医院，缓和找寻这样的医院还是相信白癜风专科医院的治疗效果。但是在这么多的医院中，应该怎样选择呢？专治白癜风的医院是哪家？

专治白癜风的医院是哪家？专治白癜风的医院顾名思义就是对白癜风进行专病专治的医院，缓和找寻这样的医院还是相信白癜风专科医院的治疗效果。但是在这么多的医院中，应该怎样选择呢？专治白癜风的医院是哪家？

重大发现：白癜风致病根源是血液和脏腑

中医认为：白癜风是由于七情内伤，肝气郁结，气血不畅，复感风寒，风邪搏于肌肤，致气血失和而发病。白癜风虽然是皮肤上出现白斑，但是经过北京国丹白癜风医院专家经研究发现，白癜风的致病机理是“病在肌肤，症在体表，源自血液，根在脏腑”，因此治疗白癜风，需要对白癜风进行分类、分型、分期，然后再根据患者病因病情的不同，从根源血液和脏腑出发进行源根同步治疗，激活患者体内酪氨酸酶的活性，并同步调节脏腑代谢、内分泌、免疫系统实现平衡，从而实现白斑复色，达到治疗白癜风的目的。

治疗关键：明确诊断 个性化方案

据北京国丹白癜风医院王家怀介绍，过去对于白癜风的认识，还停留在表皮问题，仅仅通过观察外观，凭经验判断用药的诊疗方式，很容易就会出现误诊误治的情况，而源根同步摒弃传统“重治轻诊”模式，为患者进行科学检测，对白癜风进行科学的分型、分期及定性。尤其是对酪氨酸酶的活性检测，是了解白癜风发病诱因、病情发展程度、治疗预期效果判断的重要指标。在精准诊断的前提下，根据患者个体差异、药敏度的不同，制定更适合、更快速有效的个性化、精准治疗方案，使治疗具有靶向性，也可以达到个更好的治白效果。

通过了解白癜风的致病机理以及治疗的关键后，相信患者朋友对于“专治白癜风的医院是哪家”已经有所了解。北京国丹白癜风医院王家怀主任提醒，白癜风发病原因复杂，患者在发现病情后要及早到正规的医院进行精准检测，明确诊断后，接受规范科学的治疗，避免误诊误治所能造成的危害，尽早恢复健康。