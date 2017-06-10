夏季白癜风患者在饮食上注意什么

核心提示：炎炎夏日，冷饮、冰棍、冰激凌···成为了很多人消暑的不二之选，可是有一部分朋友尤其是白癜风患者是不能碰冷饮的，所以千万不要图一时之快，给自己惹来不必要的麻烦。

炎炎夏日，冷饮、冰棍、冰激凌···成为了很多人消暑的不二之选，可是有一部分朋友尤其是白癜风患者是不能碰冷饮的，所以千万不要图一时之快，给自己惹来不必要的麻烦。

影响消化功能

冷饮影响消化功能，尤其是饭后吃冷饮，饭后机体血液大多集中在胃部等消化器官，吃冷饮会使胃部扩张的血管收缩，减少血流量，妨碍正常的消化过程，不利患者吸收营养物质，长此以往不仅不利病情，还有可能因营养不良引起其他的病症。

常吃冷饮会降低机体抵抗力

对白癜风患者来说，吃冷饮不仅达不到消暑的效果，还有可能出现其他不良影响，比如由于冷饮会刺激血管和皮肤收缩，容易引起“闭汗”的现象，抑制机体代谢，影响恢复。

部分冷饮含有维生素C不利恢复

部分冷饮是冰和水果混合在一起的，但是很多水果富含丰富的维生素C，比如，橙子、柠檬、柚子等。服用维生素C会影响肠道吸引铜离子，又降低血液血清中铜蓝蛋白的含量，从而影响酪氨酸酶的活性，阻碍黑色素的生物合成。

夏季消暑更要做好预防

夏季天气炎热，也是白癜风高发的季节。因此患者注意消暑的同时还要做好预防。白癜风患者吹空调温度不要太高或太低，时间不要太长，以免空气干燥，使皮肤变得干燥，影响皮肤健康;夏季出汗多，皮肤很容易使皮脂腺和汗腺内堵塞，引起皮肤过敏;要多喝水，不仅可以及时补充体内缺失的水分，还能促进机体的新陈代谢，排除有害物质;另外要保证充足的睡眠，夏天气温高，人体新陈代谢旺盛，易感疲劳。白癜风患者一定要保证充足的睡眠，使大脑和身体各系统都得到放松。睡觉时注意不要躺在空调的出风口和电风扇下，以免患空调病和热伤风。

夏季治白更需精准

白癜风在夏季更需要精准治疗。这是因为白癜风并不是单纯的皮肤病症，而是一项和人体脏腑、血液、免疫等“内环境”密切相关的综合性疾病。夏季人体新陈代谢加快，黑色素细胞分泌黑色素需要更多营养，而白癜风患者“内环境”失衡，血液中酪氨酸酶活性降低，催化能力不足，不能为合成黑色素提供足够营养，导致白癜风病情快速发展。另外，夏季紫外线强烈，容易发生皮肤应激反应，毒性黑素破坏性增强，更易损伤黑色素细胞，致使病情反复。

临床治疗显示，加强科学精准治疗，可直接对酪氨酸酶活性激活并修复，及时清除毒性黑素，唤醒受损黑色素细胞，促进白斑复色。此外，患者的身体机能比较活跃，新陈代谢快，在这个时期如果能采取正确有效的治疗，机体可以更好地吸收药物，充分发挥药效，缩短白癜风的治疗周期，提升治疗效果。