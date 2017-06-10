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白斑疾病与白癜风的区别

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2017-06-10
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核心提示：很多人在皮肤出现白斑后，就马上认定是白癜风。临床上还有很多疾病的症状也是皮肤出现白斑，而白癜风只是其中一种，因此，当发生白斑的时候一定要到正规医院早检查，早诊断。

　　很多人在皮肤出现白斑后，就马上认定是白癜风。临床上还有很多疾病的症状也是皮肤出现白斑，而白癜风只是其中一种，因此，当发生白斑的时候一定要到正规医院早检查，早诊断。

　　贫血痣：好发面部、颈部、躯干、肢端等。表现为浅色斑，该处血管功能异常，以手摩擦局部，则周围皮肤发红，而浅色斑不红。浅色斑终生不消退。

　　花斑癣：青少年是花斑癣最多的发病人群;花斑癣也可有色素减退斑，皮肤损害以淡白色为主，呈圆形或卵圆形斑，边缘比较模糊，表面往往有许多微细的鳞屑，有折光性，可直接通过镜检找到真菌。而且白癜风患者的皮损表现光滑无鳞屑，边缘色素沿着，除色素脱失外无任何的萎缩或是脱屑等变化。

　　白色糠疹：白色糠疹与某些时期的白癜风症状十分相似，乳白、云白或瓷白，白斑边缘模糊;它和白癜风的区分在于，白色糠疹表面有鳞屑物质沉积，有轻度瘙痒症状。

　　老年性白斑：皮肤往往出现老年性黑子、毛发可变灰白，此时在胸背、四肢等处可出现米粒到绿豆大小的圆形白点，稍凹陷，日光可能是一重要发病因素。

　　白癜风：白癜风是一种常见多发的色素性皮肤病。好发于头面部、颈部、手背、四肢等暴露部位，以及易受压迫与磨擦的部位;如束腰带处及四肢关节等处;病损多对称分布，白斑还常按神经节段(或皮节)分布而呈带状排列，多单侧发病，除皮损外，口唇，阴唇，龟头及包皮内侧粘膜也常受累，白斑可泛发全身。

　　医生诊断有话说

　　首先，病历检查。白癜风患者的病历检查关键看患者是否有白癜风的可能，以增加检查白癜风的确定性。明确患者是否有白癜风可能病源，比如患者是否有家族史等，如果有则可能为白癜风。

　　其次，血液酪氨酸酶活性的检查。经研究发现，白癜风患者血液血清中有酪氨酸酶抗体，且与白癜风临床类型和分期密切相关。自身免疫性白癜风发病机制与酪氨酸酶抗体水平有关，为其免疫治疗提供依据，酪氨酸酶抗体可以作为白癜风活动性的一个指标，因此，血液血清中酪氨酸酶定量检测有着重要意义。

　　再次，身体基础病检查。白癜风患者在接受诊疗时，除了务必完成白癜风的确定检查，还需要做身体确查。比如查体，看病人是否有明显的外伤;还有就是确诊病患是否有其他的病症，比如低血糖、心脏病等等对诊疗有影响的疾病。

　　最后，体质检查。查看白癜风患者体质是为了避免患者在服用药物后出现过敏反应，或者是出现严重的不良反应。

　　白癜风一般在面部、颈部和四肢等暴露部位，呈大小不等的白斑，数目逐渐增多，表面光滑，与正常皮肤有明显的界限，不突出于皮肤，无鳞屑，无痛痒，大多对称分布，个别患者伴有毛发变白，白癜风对日光比较敏感，白斑稍晒就发红。除了上述的检查外，还包括了微量元素检测、免疫力、抗黑色素细胞抗体检测等，这些检查为白癜风精准治疗提供了有利依据。

　　突破传统诊断模式 精准检测精准治疗

　　过去很多人治疗白癜风忽视了检查的重要性，往往出现误诊误治，而白癜风的精准医疗贯穿于疾病预防、检测、诊断、治疗、用药等各个方面，是一套完整的体系。北京国丹白癜风医院针对白癜风‘源自血液、根在脏腑’的治疗靶点，以及患者个体条件，病因、病情、药敏度差异等，突破传统落后诊疗模式，通过各种检测手段，准确找到切入点，找准靶点，目标明确，最终从血液和脏腑上，根据患者个性化特点的精准治疗与用药，可明显缩短疗程，提升疗效。

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