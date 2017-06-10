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北京白癜风医院专家王家怀介绍白癜风

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2017-06-10
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核心提示：白癜风发病率呈明显上升趋势，并且发病无性别差别，不分年龄大小，任何部位均可出现白斑。但是很多人对白癜风仍缺乏正确的认识，这不仅不利于治疗，还会因为过分担心带来巨大压力。

　　白癜风发病率呈明显上升趋势，并且发病无性别差别，不分年龄大小，任何部位均可出现白斑。但是很多人对白癜风仍缺乏正确的认识，这不仅不利于治疗，还会因为过分担心带来巨大压力。

　　诱发因素复杂 归根结底是血液、脏腑问题

　　白癜风虽然是皮肤白斑，但发病机制复杂，可归为遗传因素、精神神经因素、化学因素、微量元素缺乏因素、外伤因素等等。经过临床研究发现，白癜风是“病在肌肤，症在体表，源自血液，根在脏腑”的致病机理，其中血液是源头，脏腑是根本，以及分为不同的类型，因此治疗白癜风，要源根同步治疗，调理机体内环境平衡，实现专病专治。

　　特定因素会导致遗传

　　很多患者关心白癜风是否遗传，研究发现，白癜风父母遗传给子女的几率很低，而祖孙遗传几率更低，可以肯定的说，白癜风有可能遗传，但几率很低。如果有遗传家史，但是不接触诱发因素，白癜风是不会发病的。

　　白癜风不会自愈

　　白癜风是一种黑色素丢失和白斑形成为特征的常见色素障碍性疾病，是机体内环境不平衡导致，如果发生白癜风，不调理机体内环境，白癜风是不会自行恢复的。相反还可能因为治疗不及时，导致白斑扩散。

　　白癜风治好不是问题

　　过去，很多人把白癜风当成“不治之症”，现在随着医学水平的进步，通过深入挖掘、传承中医药文化，结合现代医学先进成果，白癜风是可防可治的。北京国丹白癜风医院利用中西医结合个性化、精准治疗白癜风， 北京国丹白癜风医院把“精准医疗”引入到白癜风防治领域，更重视“病”的深度特征和“药”的高度精准性，在对人、病、药深度认识基础上，形成白癜风专病专治体系。不仅为众多久治不愈的白癜风患者带来希望和福音，而且也为其他各类疑难病提供了新思路、新方法。

　　温馨提示：治疗白癜风是一个漫长的过程，坚持科学精准的治疗是可以达到临床康复的。春夏季是白癜风的高发期，望广大白癜风患者要认真对待抗复发治疗。

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