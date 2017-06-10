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你真正了解白癜风吗

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2017-06-10
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核心提示：　目前白癜风的发病率居高不下，尤其是青少年群体，白癜风不仅影响美观还会给患者带来心理压力。虽然白癜风严重影响人们身体健康，但是并不是所有患者对此都有了解，一旦治疗不当不仅没有效果，还有可能出现其他的并发症。那么关于白癜风，你到底又了解多少呢？

　　目前白癜风的发病率居高不下，尤其是青少年群体，白癜风不仅影响美观还会给患者带来心理压力。虽然白癜风严重影响人们身体健康，但是并不是所有患者对此都有了解，一旦治疗不当不仅没有效果，还有可能出现其他的并发症。那么关于白癜风，你到底又了解多少呢？

　　白癜风典型症状是什么：皮肤变白，逐渐扩大，境界清楚，表面光滑，不脱屑，身体一旦出现类似的症状就需要及时就诊。

　　白癜风就诊时间是什么时候：没有特殊情况下，尽快就诊，越早治疗越容易康复。

　　白癜风诊疗周期：白癜风是一种慢性病，治疗需要一定的周期性，但是不同患者情况不同，不能一概而论。

　　为什么还要进行检查：不少患者会对检查提出疑问，为什么一个皮肤病还要做血液、免疫、微循环等方面的检查，其实做检查的目的是便于查出病因，对症治疗。如果没有对症治疗，病情不仅不会缓解，还有可能因为治疗不当出现误诊的情况，致使患者的精神压力更大。

　　白癜风怎么治：白癜风虽然是皮肤的白斑，但它并不是皮肤色素问题那么简单。它是“病在肌肤，症在体表，源自血液，根在脏腑”的致病机理，其中致病根源是血液和脏腑，针对这一情况，北京国丹白癜风医院突破传统落后诊疗模式，把握疾病深度特征和药物高度精准性，根据白癜风治疗靶点，精准检测、分类、诊断，从白癜风的致病根源血液和脏腑同步入手，结合现代医学手段，精准治疗，直接激活酪氨酸酶活性，改善血液微循环，唤醒、修复受损黑色素细胞，促进正常分泌黑色素，达到皮肤复色的目的。临床显示，根据患者个性化特点的精准治疗与用药，可明显缩短疗程，提升疗效，帮助患者节省治疗费用。

　　生活中怎么护理：首先，一定要注意规律性生活。要妥善安排好充足的睡眠与休息，要根据身心情况，定时做各种保健活动。其次，要养成健康良好的饮食习惯。在平时的饮食中应适当增加植物蛋白、单纯不饱和脂肪酸的摄入，注意均衡饮食，粗细粮搭配、重视三餐摄入。

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