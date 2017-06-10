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白癜风为什么总是治不好

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2017-06-10
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核心提示：白癜风在身体任何部位均可发病，多为裸露部位，它的出现会给患者的生活、工作带来巨大的影响，甚至因为治疗不当还会引起其他的疾病，令患者陷入反复治不好的困境当中，那么白癜风为什么总是治不好呢？

　　白癜风在身体任何部位均可发病，多为裸露部位，它的出现会给患者的生活、工作带来巨大的影响，甚至因为治疗不当还会引起其他的疾病，令患者陷入反复治不好的困境当中，那么白癜风为什么总是治不好呢？

　　盲目，没找到对的方法

　　很多患者在确诊白癜风时，急于治疗，总是看到别人治疗的效果好就使用同样的治疗方法，或者迷信偏方，其实这种做法对病情本身就极为不利，不仅治不好病，还有可能用药不当致使白斑扩散。

　　偏食，营养不良

　　偏食等不良饮食习惯会导致营养失衡，进而影响黑色素合成，此外一些维生素C含量过高或者过辣的食物都会影响白癜风病情，因此患者要多加注意。

　　治疗单一，效果不佳

　　引起白癜风的因素有很多，例免疫，遗传，神经，外伤，环境等，而这些因素对白癜风的发展也是起着推动作用。所以仅从某一个发病机制出发治疗，不能真正的消除白癜风，还可能会错过治疗时间，延误病情。

　　情绪消极影响治疗

　　情绪对白癜风患者有很大的影响，不要长时间消极或烦躁或心理压力过大，否则容易导致白斑扩散。

　　治疗不坚持

　　白癜风是一种慢性病，因此治疗需要一段时间，很多白癜风患者一旦发现没有立竿见影的效果后，就更换其他的方法，其实白癜风的治疗是循序渐进的，外面看不到效果并不等于没效果，内在免疫调节也是为治疗做铺垫的，中断治疗很容易就前功尽弃，所以，白癜风患者们要有足够的耐心。

　　未从根源治疗

　　白癜风不单纯是皮肤表面的问题，它实际上是“病在肌肤、症在体表、源自血液、根在脏腑”，其中血液是源头，脏腑是根本。 因此只有从根源治疗才能真正解决白斑的问题。北京国丹白癜风医院把“精准医疗”引入到白癜风防治领域，更重视“病”的深度特征和“药”的高度精准性，在对人、病、药深度认识基础上，形成白癜风专病专治体系。针对白癜风‘源自血液、根在脏腑’的治疗靶点，以及患者个体条件，病因、病情、药敏度差异等，给予个性化、精准治疗。临床显示，根据患者个性化特点的精准治疗与用药，可明显缩短疗程，提升疗效，帮助患者节省治疗费用。

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