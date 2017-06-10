核心提示：患上白癜风怎么办才好？当出现白癜风时，患者都是惊恐不安的，因为其给患者带来很大的影响，所以都想要治疗好自己的疾病，但是事与愿违，尝试各种治疗方法，就是效果不佳，或者治疗好后又复发了，那么患上白癜风怎么办才好？

患上白癜风怎么办才好？当出现白癜风时，患者都是惊恐不安的，因为其给患者带来很大的影响，所以都想要治疗好自己的疾病，但是事与愿违，尝试各种治疗方法，就是效果不佳，或者治疗好后又复发了，那么患上白癜风怎么办才好？

制定个性化方案

白癜风到目前为止还是被认为病因不明确，但通过多年临床摸索，它绝不单是色素脱失的皮肤病，而是和人的免疫、血液、脏腑有关系的综合性疾病。虽然同样的病症，表现形式却完全不一样，每个病人包括类型、程度、面积、发生部位都不相同。因此北京国丹白癜风医院在治疗中实行个性化、精准化治疗。为每个来院患者首先要进行一次全方位检测，帮助医生了解白癜风处于哪个阶段，患者有没有基础疾病等，然后针对每个人给予个性化的诊疗方案。

不可忽视基础疾病

白癜风和人体的内分泌、免疫、血液、脏腑等“内环境”变化有很大关系，因此治疗中还需配合“内环境”的平衡调整。例如临床发现，人体快速生长以及更年期是一个内分泌改变过程，雌激素增高和减少就会导致免疫方面问题，使得白癜风突然加重。还有的患者有可能源于甲亢和甲减等情况。针对基础性疾病的治疗，北京国丹白癜风医院高毓梅院长曾指出不能“猛给药”，而是要采取“润物细无声”的微调手段。医院会采用中药导入、经络调整等医学手段，以及心理干预等，改善患者的血液、脏腑、免疫功能，全面进行机体调理。

白癜风应注重心理疏导

白癜风在人们的意识中是一项非常难以治疗的顽疾，虽不影响正常生活，但治疗难见效，慢慢形成恶性循环，使得不少病人都失去了治疗信心、放弃治疗。然而这背后患病人群难以愈合的心理创伤却不容忽视。因此，北京国丹白癜风医院专家，除了对患者进行科学的诊治以外，还对患者的心理做正确的评估和判断，给予他们早期的帮助和疏导，使得他们能够拥有一个良好的心理状态，早日恢复健康。