核心提示：北京白癜风要怎么治疗才好？白癜风的发生虽然不疼不痒的，但是严重危害着人们的身体健康，有些患者由于对于白癜风了解不多，并没有得到有效的治疗，那么北京白癜风要怎么治疗才好？

北京白癜风要怎么治疗才好？白癜风的发生虽然不疼不痒的，但是严重危害着人们的身体健康，有些患者由于对于白癜风了解不多，并没有得到有效的治疗，那么北京白癜风要怎么治疗才好？

摒弃传统“重治轻诊”模式 个性化治疗

北京国丹白癜风医院王家怀主任介绍，由于每个患者的身体状况不同，发病时间也不同，因此在治疗时不能一概而论，传统治疗总以为是表皮问题，只是通过单纯观察外观，凭经验判断用药的“重治轻诊”方式，这样的诊断方式很容易出现误诊;因此，需要突破传统的治疗观念，找到白癜风致病根源，首先要进行全面科学检测，尤其是对酪氨酸酶活性检测，了解白癜风发病诱因、病情发展程度。在精准诊断的前提下，根据个人年龄、体质差异、药敏度不同，因人而异，因症而异，制定个性化、精准治疗方案，根据白癜风不同的分类、分型、分期，开展同步整体、个性化精准的专病专治。

基础疾病同时调整

白癜风和人体的内分泌、免疫、血液、脏腑等“内环境”变化有很大关系，因此治疗中还需配合“内环境”的平衡调整。例如临床发现，人体快速生长以及更年期是一个内分泌改变过程，雌激素增高和减少就会导致免疫方面问题，使得白癜风突然加重。还有的患者有可能源于甲亢和甲减等情况。针对基础性疾病的治疗，北京国丹白癜风医院高毓梅院长曾指出不能“猛给药”，而是要采取“润物细无声”的微调手段。医院会采用中药导入、经络调整等医学手段，以及心理干预等，改善患者的血液、脏腑、免疫功能，全面进行机体调理。

注重心理调节

白癜风是长期以来不被人重视的皮肤病，虽然患者能吃能喝能行动，不影响正常生活，但人们恰恰忽略了心理伤害，这个病对人心理的打击是大于疾病本身的。北京国丹白癜风医院专家，除了对患者进行科学的诊治以外，还对患者的心理做正确的评估和判断，给予他们早期的帮助和疏导，使得他们能够拥有一个良好的心理状态，早日恢复健康。