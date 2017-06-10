核心提示：北京哪里可以治疗好白癜风？很多人都害怕患上白癜风，因为此病会给患者带来很大的影响，但是临床上发现，很多人当身上出现白斑，就以为患上白癜风了，这是错误的，还有很多的皮肤疾病会出现白斑，像是老年性白斑、无色素痣、花斑癣、白色糠疹等，所以当身上出现白斑，一定要到专业的医院进行检查，而确诊患上白癜风后，就要及时的治疗，那么北京哪里可以治疗好白癜风？

北京哪里可以治疗好白癜风？很多人都害怕患上白癜风，因为此病会给患者带来很大的影响，但是临床上发现，很多人当身上出现白斑，就以为患上白癜风了，这是错误的，还有很多的皮肤疾病会出现白斑，像是老年性白斑、无色素痣、花斑癣、白色糠疹等，所以当身上出现白斑，一定要到专业的医院进行检查，而确诊患上白癜风后，就要及时的治疗，那么北京哪里可以治疗好白癜风？

三级白癜风专科医院 专业服务患者 塑造诚信医疗品牌

2016年北京国丹白癜风医院高毓梅院长当选“315诚信代言人”，对此，高毓梅院长在中国网的访谈中进行了详细的介绍，北京国丹白癜风医院自建院来秉承“厚德、感恩”的院训，坚持公益办院，在工作上不仅把患者放在首位，还一直把回报社会当成我们的责任，比如定期去看望孤寡老人、社区义诊、为空巢老人上门服务、承办各类大型公益活动等等。在为患者提供更优质、人性化的服务中，首先是要严把质量关，我们专家用精湛的医疗技术，良好的行业素质，诚信负责的态度，来保证我们的医疗质量;第二，保障患者的知情权，实行价格公开，明明白白地看病，做到透明消费。

中西结合，标本兼治

通过中西医结合辩证治疗，把握共性和个性，依据患者个体发病原因和病程运用针对性精准治疗手段，使患者在较短的时间内起到更好的医治作用，而并非所有治疗手段大杂烩做无用功。在有效祛除白斑的同时，缩短疗程，降低费用，避免长期用药负担，是治疗白癜风的绿色康复体系。

同步心理干预 实现身心同治

据北京国丹白癜风医院王家怀主任介绍，白癜风所带来的心理伤害是非常大的。因此北京国丹白癜风医院在为患者治疗白斑的同时，还要提供必要的心理干预与疏导，耐心倾听患者心声，时时鼓励患者，引导他们正确认识疾病，树立信心，积极的治疗。