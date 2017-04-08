核心提示：白癜风是一种以黑色素脱失和白斑形成为特征的常见色素障碍性皮肤病，其发病机制较为复杂，临床症状表现多样。白癜风的治疗成为了大家关心的一个问题，那么，北京白癜风治疗该怎么做呢？

白癜风是一种以黑色素脱失和白斑形成为特征的常见色素障碍性皮肤病，其发病机制较为复杂，临床症状表现多样。白癜风的治疗成为了大家关心的一个问题，那么，北京白癜风治疗该怎么做呢？

白癜风在临床上分为三期，即静止期、进行期、恢复期。静止期白斑无明显变化;进入进行期(发展期)后，白斑边界模糊不清，明显出现白斑增多、扩大现象，白斑颜色也逐渐加重，黑色素细胞得到严重破坏，严重者会形成泛发型白癜风，甚至并发光敏性皮炎、糖尿病、甲亢等疾病。然而这一切是可以避免的，北京国丹白癜风医院专家总结以下几点，可避免或有效减缓白癜风的发展进程。

一、合理计划饮食，忌辛辣、刺激性食物食白癜风患者的饮食原则。一旦大量吃忌口食物，容易进一步黑色素细胞受损状态，阻碍黑色素的形成、增值。可定量进食花生、豆制品、核桃等食物。白斑有扩大、增多现象的患者，更应具体分析病情，明确病程分期，根据病变各期的病理变化特点，采取个性化饮食方案。

二、规律生活，科学运动。白癜风患者可适当进行体育锻炼，早晨跑跑步，练练太极拳，每天至少运动一次，每次运动半小时，每周坚持五天。当然，要尽量避免长时间高强度的运动，以免出现磕碰、外伤情况。运动可以提高机体免疫，为黑色素细胞的增值、分化提供良好的环境。

三、严格遵照医嘱，坚持治疗。源根同步血液祛白治疗全身散发型白癜风，把握共性和个性，依据患者个体发病原因和病程运用针对性精准治疗手段，使患者在较短的时间内起到更好的医治作用，而并非所有治疗手段大杂烩做无用功。在有效祛除白斑的同时，缩短疗程，降低费用，避免长期用药负担，是治疗白癜风的绿色康复体系。

四、心理干预，实现身心健康。白癜风发病机制复杂，对心理也有负面影响，而精神因素反过来又会诱发或加重病情。源根同步血液祛白作为一套科学系统的方案，不仅针对疾病本身进行治疗，促使白斑复色。而且融合了现代医学心理学等多项学科，为每位白癜风患者建立健康管理档案，开展全方位系统性的评估，并进行实时动态跟踪，提供积极的心理干预与预防指导，以实现真正意义上的健康。