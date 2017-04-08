核心提示：白癜风是一种慢性皮肤病，中西医治疗各有特色。近年来，中医和西医不断融合，优势互补，在治疗白癜风领域取得可喜成绩。那么，白癜风医院在哪里呢？

白癜风是一种慢性皮肤病，中西医治疗各有特色。近年来，中医和西医不断融合，优势互补，在治疗白癜风领域取得可喜成绩。那么，白癜风医院在哪里呢？

北京国丹白癜风医院是我国三级白癜风专科医院，临床治疗白癜风在中西医结合方面做了诸多尝试，成效显著。医院还多次受邀参加中西医临床诊疗新进展学术研讨会，2016年11月26日，由河北省中医药学会、中国中医药研究促进会共同主办，石家庄市中医院、河北省中医药学会皮肤病专业委员会承办的“国医名师学术讲座——皮肤病、肿瘤中西医临床诊疗新进展学术研讨会”成功举办，北京国丹白癜风医院院长高毓梅受邀出席并作《白癜风中西医精准医疗的研究与发展》专题讲座，受到与会专家的赞许。

北京国丹白癜风医院坚持“中西医并重”的原则，因人而异，因症而异，个性化、精准治疗白癜风，对于白癜风的基础病、并发症，以及患者心理问题也及时干预、调整，促进身心双重健康。

白癜风精准治疗是精准医学在疾病诊疗中的伟大实践，改变了白癜风的传统诊断及治疗模式，为精准医疗在其他疾病领域的应用起到积极的指导作用，为医学发展带来了一场变革。现场医学专家对白癜风中西医精准治疗兴趣浓厚，并希望这一医学理论能得到普及。

目前北京国丹白癜风医院在治疗白癜风方面已达到四个精准。一、对白癜风的认识、检测与诊断更精准; 二、对白癜风发展进程、治疗预期的判断更精准; 三、对药物的普遍效果，特定患者对某种药物的反应性掌握更精准; 四、对白癜风的治疗时机、药物的选择、不同治疗手段的组合方式把握更精准。

由于白癜风康复周期较长，中药副作用相对较小，可以减少长期系统应用西药的毒副作用，而北京国丹白癜风医院中西医结合治疗疗效较好。医院已成功治好上万例各类白癜风患者，通过口碑相传，北京国丹白癜风专科医院成为白癜风患者及家属心中治疗白癜风好的医院，每天来医院就诊的白癜风患者总能把医院候诊去堵得水泄不通。