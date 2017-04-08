核心提示：白癜风的发病率在逐年增加，尤其青少年白癜风患者，很多人疑问，青少年怎么会患白癜风呢？下面，我们一起来了解一下青少年白癜风病因都有哪些？

白癜风的发病率在逐年增加，尤其青少年白癜风患者，很多人疑问，青少年怎么会患白癜风呢？下面，我们一起来了解一下青少年白癜风病因都有哪些？

对于青少年诱发白癜风的病因其实很多，常见的有：

病因1：遗传

白癜风具有一定的遗传性，因而，部分青少年患病是遗传导致，但是，有遗传因素不一定会导致白癜风，后天的因素如果不足，即使有遗传的可能也不会发病。

病因2：不良饮食习惯：

青少年中有嗜食或偏食者，易导致青少年体内微量元素的缺乏，而微量元素的缺乏是白癜风诱病因素之一，因此，不良饮食习惯易诱发青少年白癜风。

病因3：学习压力大

现在，青少年课业繁重，学习压力大，因此，应多加关注青少年的精神因素和心理因素，如果学习压力过大，易导致青少年免疫功能发生紊乱，在遇到一些外部因素影响，容易诱发白癜风。

病因4：外伤

青少年正是活泼、好动的年纪，因此，常常会出现外伤(如冻伤、烧伤等)，不仅会使得局部皮肤变白，亦可引起远离部位也出现白斑。

遗传、不良饮食习惯、学习压力大、外伤都是青少年白癜风患者常见的诱病因素，因此，在日常生活中，青少年及家长应多加注意，避免因这些病因诱发白癜风，危害青少年的身心健康。

科学预防避免白癜风 精准诊疗告别白癜风

日常生活中，我们尽量避免外伤、注意饮食营养均衡、保持情绪积极乐观，这样可以有效预防白癜风出现。然而，一旦确诊患有白癜风，切记要对白癜风进行精准治疗。由于，白癜风是“病在肌肤、症在体表、源自血液、根在脏腑”的致病机理，因此，需从源头血液和根本脏腑同步整体、精准治疗。