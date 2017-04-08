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老年白癜风的病因有哪些

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2017-04-08
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核心提示：白癜风发病不分年龄、不分性别，除了青少年易患病外，老年人也有很多患有白癜风，那么，老年白癜风的病因有哪些？我们需要对此有所了解，以助于老年朋友们及早对其进行有效预防。

　　白癜风发病不分年龄、不分性别，除了青少年易患病外，老年人也有很多患有白癜风，那么，老年白癜风的病因有哪些？我们需要对此有所了解，以助于老年朋友们及早对其进行有效预防。

　　病因1：微量元素缺失

　　微量元素是合成黑色素的主要物质之一，但是老年人，随着年龄的增长，对营养物质的吸收率有所下降，再加上日常饮食不科学，常会导致老年人体内微量元素流失。

　　病因2：外伤

　　外伤是诱发白癜风的原因之一，由于老年人伤口愈合较慢，所以在日常生活中要做好皮肤防护措施，以防外伤引起皮肤变白或使原有白斑扩散。

　　病因3：免疫力降低

　　由于老年人体内各器官在逐渐衰老，因而，抵抗外界病菌的能力在不断衰褪，而免疫力低下也会成为诱发白癜风的因素之一。

　　病因4：睡眠不足

　　部分老年人睡眠严重不足，导致免疫功能下降，对抗外来病毒细菌感染能力降低，因此，长时间睡眠不足就易引发白癜风。

　　病因5：精神因素不佳

　　老年人往往心理上会有一定的孤寂感，多半与老人不适应晚年生活有关，通常表现为情绪低落，心情忧郁等，而精神因素也是造成老人白癜风原因之一。

　　温馨提示：对于老年白癜风的病因，我们有所了解，针对这些因素，我们需对其进行有效预防，避免诱发白癜风危害老年人身体健康。如果发现有白癜风迹象出现，建议及早到正规医院进行科学检测及精准治疗。

　　北京国丹白癜风医院源根同步血液祛白针对“病在肌肤、症在体表、源自血液、根在脏腑”的致病机理，从源头血液和根本脏腑同步整体、精准治疗白癜风。在促使白斑复色的同时，有效抑制白癜风反复。

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