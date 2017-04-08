核心提示：白癜风患者皮肤白斑具有一定的损容性，给患者的心理带来较大影响，因此，患者急需对其进行有效治疗，但是，临床上治疗白癜风的方法较多，白癜风好的方法是什么呢？

白癜风患者皮肤白斑具有一定的损容性，给患者的心理带来较大影响，因此，患者急需对其进行有效治疗，但是，临床上治疗白癜风的方法较多，白癜风好的方法是什么呢？

临床上，治疗白癜风的方法较多，建议患者结合自身实际病情，选择适合自己的治疗方法：

方法1：激光治疗

激光治疗是利用紫外线激活酪氨酸酶并使其活性增强，表现为单位面积内黑色素细胞增多，黑色素体生成旺盛，因此，紫外线成为黑色素细胞制造黑色素的动力。

方法2：药物治疗

大多数白癜风患者会选择药物方法治疗，但是，单纯依靠药物治疗，无法从根源上治疗疾病，往往延误病情，长期服药，对于患者自身伤害较大。

方法3：黑色素细胞培植治疗

黑色素细胞培植治疗是通过自身黑色素细胞培养植入病灶部位使其自然生长，然后大面积覆盖白斑，但也只是对皮肤表面进行治疗，没有深入内在，无法达到标本兼治目的。

方法4：源根同步血液祛白

源根同步血液祛白针对“病在肌肤、症在体表、源自血液、根在脏腑”的致病机理，从源头血液和根本脏腑同步整体、精准治疗白癜风。

源根同步 标本兼治

白癜风好的方法？对于白癜风的治疗，如想摆脱其困扰，需从根源入手，才能达到标本兼治目的。源根同步血液祛白，是在精准诊断的前提下，因人而异，因症而异，制定源根同步治疗方案。通过发挥中医中药特色优势，结合现代医学手段，激活白癜风患者酪氨酸酶活性，清除血液自由基，有效改善血液微循环;并快速分离、清除毒性黑素，从根本上阻断毒性黑素的再生，唤醒、修复受损黑色素细胞，促进正常分泌黑色素;并同步调节脏腑代谢功能，重建机体免疫系统，恢复人体内环境平衡，在促使白斑复色的同时，有效抑制白癜风反复。