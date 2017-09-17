核心提示：白癜风是一种顽固性的皮肤疾病，想要治疗白癜风是十分困难的，在临床上，很多患者会进行药物治疗，但是，药物治疗白癜风的时候，一定要注意药物的剂量和在医生指导下服用。

白癜风是一种顽固性的皮肤疾病，想要治疗白癜风是十分困难的，在临床上，很多患者会进行药物治疗，但是，药物治疗白癜风的时候，一定要注意药物的剂量和在医生指导下服用。那么，白癜风需要多长时间治好？下面请北京方舟皮肤病医院的医生为大家介绍一下。

部分白癜风患者在治疗一段时间后没见效果，就急于寻求另一种疗法，或者要求换疗效好一点的药，很能理解患者的这种心理。但是正常表皮细胞的生长周期是457左右小时，约合19天左右时间。所以，要提醒广大患者的是，不能有病乱投医，乱吃药，这样会使病情更加严重的。

白癜风患者在选择治疗白癜风方法要慎重，盲目地排斥、否决各种治疗方法或药物的效果亦是不切合实际的。由于白癜风病因目前并不十分明确，可能是一种多因子病;白癜风的病机十分复杂，可能是遗传、免疫、神经内分泌等多系统失调同时存在。因此，我们强调临床中要坚持综合治疗，这是治好白癜风的一个重要的指导原则。另外，白癜风患者不能抱着无所谓的态度，也不能抱着盲目的排斥一切的治疗方案的态度，应该谦虚谨慎，积极的对待自己的疾病，积极的进行治疗，还要坚持治疗，白癜风是能够治好的。

据国内外数据统计，白癜风(白斑)患者从治疗到康复，一般也需要6-12周左右。因此，当患者问及某药使用多长时间才能判断其有无效果时，专家总是回答至少需要连续用药3个月左右。根据我们的临床实践，在诸多影响药物疗效的因素中，白斑类型是比较重要的一个因素，局限型白斑一般要治疗2个月左右，节段型、肢端型与泛发型白斑一般要治疗3个月左右才能判断药物的疗效。因此，患者应耐心地配合专家治疗，切不可心急病情的康复时间，而是要关心病情的治疗效果如何。

以上是关于“白癜风需要多长时间治好”的介绍，希望患者们有所了解，北京方舟皮肤病医院温馨提示：白癜风患者需要选择到正规医院接受检查治疗，在医师的指导下正确的用药治疗，这样可以减少治疗的时间。