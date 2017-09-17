核心提示：经常化妆会患上白癜风吗？白癜风是一种常见的皮肤病，其影响因素很多，外伤感染、精神因素、饮食因素等均可能诱发白癜风。此外，经常化妆也可能诱发白癜风。

经常化妆会患上白癜风吗？白癜风是一种常见的皮肤病，其影响因素很多，外伤感染、精神因素、饮食因素等均可能诱发白癜风。此外，经常化妆也可能诱发白癜风。下面听听北京方舟皮肤病医院医生的详细介绍。

临床证明，很多女性患上白癜风的原因是由于使用化妆品不当造成的。由此可见，白癜风的发病和患者经常化妆有很大关系，经常化妆更容易患上白癜风，特别是对于那些喜欢浓妆艳抹的女性来说。

人人都有一颗爱美之心，特别是对天生爱美的女性而言，使用化妆品是很普遍的。但是，市场上很多的化妆品含有添加物，这些添加物会刺激皮肤，造成皮肤损伤，引发机体的不良反应，造成中枢神经系统的失常，从而导致皮肤色素的脱失，引起白癜风。

另外，美白过度也容易诱发白癜风。很多女性朋友为了美白皮肤，经常使用一些美白产品。但是，这些美白产品中通常含有大量的重金属，对人体皮肤的伤害很大，严重阻碍黑色素的合成，容易导致白癜风的发生。

经常化妆会患上白癜风吗？以上就是白癜风医生的介绍。北京方舟皮肤病医院温馨提示：白癜风是一种常见多发的皮肤病，严重影响到了患者的正常生活。因此，患者一旦发现白癜风要及时去正规的医院进行检查和治疗，同时在日常生活中注意护理，这样才能远离白癜风。