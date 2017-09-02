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北京哪个医院看类风湿好？怎么区别类风湿与其他风湿病？

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2017-09-02
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核心提示：北京哪个医院看类风湿好？【北京国康医院风湿科HD－风湿热层析检测风湿病灶】风湿性疾病是指发生在关节、及周围软组织的免疫性疾病，而类风湿患者最直观的感受也就是关节疼痛了，那么我们要怎么知道得的是类风湿还是其他风湿性疾病呢？

　　北京哪个医院看类风湿好？【北京国康医院风湿科HD-风湿热层析检测风湿病灶】风湿性疾病是指发生在关节、及周围软组织的免疫性疾病，而类风湿患者最直观的感受也就是关节疼痛了，那么我们要怎么知道得的是类风湿还是其他风湿性疾病呢？

　　类风湿性关节炎如何与其他疾病相区别：

　　增生性骨关节炎发病年龄多在40岁以上，无全身疾病。关节局部无红肿现象，受损关节以负重的膝、脊柱等较常见，无游走现象，肌肉萎缩和关节畸形边缘呈唇样增生或骨疣形成，血沉正常，RF阴性。

　　风湿性关节炎尤易与类风湿性关节炎起病时相混淆，下列各点可资鉴别：①起病一般急骤，有咽痛、发热和白细胞增高;②以四肢大关节受累多见，为游走性关节肿痛，关节症状消失后无永-久性损害;③常同时发生心脏炎;④血清抗链球菌溶血素“O”、抗链球菌激酶及抗透明质酸酶均为阳性，而RF阴性;⑤水杨酸制剂疗效常迅速而显著。

　　北京哪个医院看类风湿好？北京国康医院风湿科专注于类风湿性关节炎、痛风性关节炎、强直性脊柱炎、风湿性关节炎、滑膜炎等风湿病的医学研究与临床诊疗，中西医诊疗特色鲜明，收治各种疑难杂症，中医微创可视针刀镜技术治疗风湿病达到国内先进水平。

　　对于结核性关节炎，类风湿性关节炎限于单关节或少数关节时应与本病鉴别。本病可伴有其他部位结核病变，如脊椎结核常有椎旁脓肿，二个以上关节同时发病者较少见。X线检查早期不易区别，若有骨质局限性破坏或有椎旁脓肿阴影，有助诊断。关节腔渗液作结核菌培养常阳性。抗结核治疗有效。

　　强直性脊柱炎过去认为属类风湿性关节炎的一种类型，但是，本病始于低髂关节，非四肢小关节;关节滑膜炎不明显而钙化骨化明显;类风湿因子检查阴性，并不出现皮下类风湿结节;阿司匹林等对类风湿性关节炎无效的药物治疗本病能奏效。

　　其它结缔组织疾病(兼有多发性关节炎者)

　　1.系统性红斑狼疮与早期类风湿性关节炎不易区别，前者多发生于青年女性，也可发生近端指间关节和掌指关节滑膜炎，但关节症状不重，一般无软骨和骨质破坏，全身症状明显，有多脏器损害。典型者面部出现蝶形或盘状红斑。狼疮细胞、抗ds-DNA抗体、Sm抗体、狼疮带试验阳性均有助予诊断。

　　2.硬皮病，好发于20～50岁女性，早期水肿阶段表现的对称性手僵硬、指、膝关节疼痛以及关节滑膜炎引起的周围软组织肿胀，易与RA混淆。本病早期为自限性，往往数周后突然肿胀消失，出现雷诺氏现象，有利本病诊断。硬化萎缩期表现皮肤硬化，呈“苦笑状”面容则易鉴别。

　　3.混合结缔组织病临床症状与RA相似，但有高滴定度颗粒型荧光抗核抗体、高滴度抗可溶性核糖核蛋白(RNP)抗体阳性，而Sm抗体阴性。 4.皮肌炎的肌肉疼痛和水肿并不限于关节附近，心、肾病变也多见，而关节病损则少见。ANA(+)，抗PM-1抗体，抗Jo-1抗体阳性。

　　北京国康医院风湿科运用HD-风湿热层析检测系统检测风湿病病灶，采用国际先进高分辨率遥感影像技术，以飞秒速度(千万亿分之一秒)通过对人体温度热场层层分析判断，精准检测出人体各关节病灶部位、炎症性质和程度等，实现无接触、无介入、0辐射、0创伤，第 一时间发现人体关节潜在疾病，有助于临床风湿病高效防控及科学治疗，实现治疗效果监测。

　　以上就是对于类风湿性关节炎患者能否停药的介绍，如果您有任何疑问，欢迎点击文章上方的【在线咨询】向我们咨询，您也可以点击文章上方的【马上预约】预约来诊，祝您健康！

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