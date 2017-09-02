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北京哪家看类风湿医院

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2017-09-02
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核心提示：　　北京哪家看类风湿医院？【北京国康医院风湿科网上免费预约　轻松挂号专家门诊】对于类风湿患者而言，最直观的感受就是关节疼痛，那么如果关节不痛了，是不是就代表病好了，不需要再进行治疗和康复锻炼了？

　　北京哪家看类风湿医院？【北京国康医院风湿科网上免费预约 轻松挂号专家门诊】对于类风湿患者而言，最直观的感受就是关节疼痛，那么如果关节不痛了，是不是就代表病好了，不需要再进行治疗和康复锻炼了？

　　据全球类风湿关节炎患者调查显示，60%的中国患者错误地认为不再疼痛就代表病情得到了控制。这造成很多患者在使用药物感觉症状缓解后，误以为病好了便自行停药，造成病情复发、加重、甚至致残。其实，风湿免疫疾病是需要患者进行长期的规范治疗的，在病情控制后可以减量但不能停药。

　　北京哪家看类风湿医院？北京国康医院风湿科是一所集医疗、临床、科研、预防为一体，以风湿病为特色诊疗的医保定点、非营利性医院，坐落于北京市丰台区靛厂村甲410号。

　　从治疗这方面来看，风湿病跟糖尿病、高血压有一定的相似性，它们一样都是慢性疾病，病程较长。而风湿病的特点是反复发作、致残率高，因此更需要患者遵从医嘱，增强依从性，长期坚持用药。

　　任何疾病的治疗都离不开医生的专业建议和患者自身的不懈努力。调查显示，不到四分之一的患者将防止关节进一步损伤列为类风湿管理的重要目标，80%的患者错误地认为关节损伤是可逆的。由于认知的错误，在日常生活中部分患者不注意保养和康复锻炼，这对治疗十分不利。

　　为了解决广大患者看病难的问题，北京国康医院风湿科开通了在线咨询预约挂号系统，患者只需轻点鼠标，就可以轻松在线咨询专家或者预约专家号。网上预约免专家挂号费，还可享受优先就诊和绿色通道服务，更方便省时，充分满足人们多方面需求。

　　以上就是对于类风湿性关节炎患者能否停药的介绍，如果您有任何疑问，欢迎点击文章上方的【在线咨询】向我们咨询，您也可以点击文章上方的【马上预约】预约来诊，祝您健康！

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