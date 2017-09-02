核心提示： 北京哪家医院看风湿类风湿好？【北京国康医院风湿科网上免费预约 轻松挂号专家门诊】对于类风湿，大家应该都有一定的了解，那么患上类风湿后人体会出现什么反应呢？

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类风湿性关节炎的常见症状有：

1、关节表现

关节表现是最主要的症状，急性期关节有肿胀、皮肤微红，进展期或晚期可出现关节畸形。

(1)RA的“靶关节”：近端指间关节、掌指关节和腕关节被称为RA的“靶关节”，几乎所有的病人均累及这三组关节中的至少一组，少数以累及其他关节为首发的病人，不久也将侵犯这些“靶关节”。

(2)其他受累的关节：肘关节、膝关节、踝关节、肩关节等。

(3)晨僵：患者晨起后或经过一段时间停止活动后，病变关节出现僵硬，活动受限，影响翻身、扣衣扣、握拳等活动，需经过肢体缓慢活动后这种感觉才消失。晨僵是类风湿关节炎的一种早期表现。晨僵的时间是指患者晨醒后出现僵硬感到这种感觉明显减轻为止，以分为计算单位。RA患者的晨僵时间常达60分钟以上。

北京哪家医院看风湿类风湿好？北京国康医院风湿科治疗风湿性疾病通过三层诊断体系进行精准检查，在明确病因、病程的基础上，治疗原则是早期诊断和尽早合理、联合用药。通过药物抗炎止痛、免疫抑制和控制病情;通过免疫吸附技术、血液净化技术、经筋刀疏通经络通道对免疫功能进行调节;采用中医微创可视针刀镜技术、关节修复技术改善关节功能和生活的能力;同时通过氦氖激光技术、磁振热技术、药离子渗透技术等治疗，达到功能恢复。

一般来说，病变活动期，病情越重，晨僵时间越长，可持续数小时。晨僵首先发生于手部关节，僵硬不适，不能握拳，其后随病情进展，可出现全身关节的僵硬感。晨僵的时间与病变程度相平行。病情缓解后，僵硬时间即缩短，甚至消失，所以僵硬时间可作为观察病情活动及轻重的一个指标。

(4)疼痛：本病最突出的症状是疼痛。特点是慢性、对称性。关节疼痛以夜间、晨间及关节起动时明显，活动后疼痛可减轻。初期可表现为指、腕、趾等小关节游走性疼痛。

(5)肿胀：关节周围均匀性肿大，少数发红。

(6)活动障碍：早期关节肿胀引起可恢复正常。以后关节活动受限不能恢复。继续发展，关节内发生纤维及骨性融合，关节活动功能完全丧失。关节的活动障碍影响了整体的活动功能，如指、腕关节屈伸受限，可使握力下降，不能扣纽扣，甚至不能持物;肩关节障碍可影响上举功能，导致梳头困难;膝关节障碍可影响蹲站功能，行走困难;颞下颌关节障碍可影响张口和咀嚼功能。故本病的中、晚期患者可影响或丧失劳动能力，甚至生活不能自理。

(7)关节畸形：本病的晚期表现。

2、关节外表现：关节外表现为RA病情严重或病变活动的征象，全身各个器官都可受累，表现多样。

(1)类风湿结节

类风湿关节炎病人的骨突处，如肘背侧、指关节、骶骨突、枕骨突等，出现的小结节，可能是小血管炎后的一种肉芽肿性反应。20%-30%患者有之，多反映疾病的活动性和伴随重症患者。

(2)类风湿血管炎

(3)其他

胸膜炎、心包炎、淋巴结肿大、贫血、体重减轻和肝脾肿大等。

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