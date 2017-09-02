北京哪里治疗类风湿比较好？类风湿患者就诊需要注意什么？

核心提示： 北京哪里治疗类风湿比较好？【北京国康医院风湿科网上免费预约 轻松挂号专家门诊】类风湿关节炎是一种慢性病，其不仅可导致关节侵蚀、破坏、畸形而且会累及到肺脏、肾脏、神经系统和血液系统，需要长期口服药物和合适的功能锻炼才能控制病情进展，阻止关节畸形和脏器受累，维持长期的临床缓解。

北京哪里治疗类风湿比较好？【北京国康医院风湿科网上免费预约 轻松挂号专家门诊】类风湿关节炎是一种慢性病，其不仅可导致关节侵蚀、破坏、畸形而且会累及到肺脏、肾脏、神经系统和血液系统，需要长期口服药物和合适的功能锻炼才能控制病情进展，阻止关节畸形和脏器受累，维持长期的临床缓解。

类风湿患者在就诊时需要注意这些问题：

1、随诊周期

一般治疗开始可半月复诊一次，待病情稳定后可延长至每1-2月复诊一次，如有恶心、乏力、发热、关节疼痛加剧、晨僵时间延长应随时复诊。

2、规律服药

类风湿关节炎的治疗需要服用多种药物，一般治疗开始时会用到激素(强的松、甲强龙等)和非甾体抗炎药物，随着病情控制、症状缓解，这些药物会逐渐减量甚至停用。而另一类药物是抗风湿慢作用药物，如甲氨蝶呤、来氟米特、硫酸羟氯喹等，这类药物需要长期服用，减药和停用需要医生指导，患者不能自行停用。第三类药物是钙片及护胃药等辅助药物，也需要长时间服用以减少类风湿相关的并发症。因此，类风湿关节炎的治疗需要长期服用药物，患者需要定期门诊随诊调整药物，请勿自行停药和减少剂量。

北京哪里治疗类风湿比较好？北京国康医院风湿科治疗风湿性疾病科学的从风湿病的各个发病病因和机理去考虑，从多种学科出发，进行立体综合地治疗，在短时间内迅速缓解患者疼痛。再根据检测的结果进行科学的组合、多维的立体的综合的治疗，最终实现有效——显效——康复的治疗目的。

3、功能锻炼

类风湿关节炎的功能锻炼非常重要，合适的功能锻炼可保持关节功能避免关节畸形，防止残疾发生。在疾病早期，关节肿胀、疼痛明显，这时候可以冷敷和电疗，尽量减少关节活动，但不是完全不动，可以按摩、被动运动。急性期过后就可以进行循序渐进主动运动，正常工作和做家务，适当锻炼关节活动度，保持肌肉张力。这时候可以进行热敷、理疗等辅助治疗。总之要循序渐进，逐渐增加活动量，衡量的标准是锻炼后不出现关节疼痛加重或肿胀加剧。

4、复诊准备

每次复诊是病人和医生交流的宝贵机会，病人一定要做充分的准备才能高效、有序的利用短暂的复诊时间解决面临的问题。首先病人应按时间顺序整理好住院小结或门诊病历，带上既往化验单、X片、CT、磁共振片子及报告、B超报告，最-好按时间顺序依次排好。

其次病人应仔细思考自己在这一个随诊周期内症状的改变，如有无发热、关节肿痛部位及程度，出现哪些新情况，还有哪些打算及要求(比如怀孕、出差等)。最后就是查询就诊医生的门诊时间，提前预约挂号，(我院提供网上预约挂号服务)。类风湿关节炎患者复诊常常需要复查血常规、肝肾功、血沉、CRP、尿常规等项目，因此就诊时请空腹前往，以免耽误您的宝贵时间。

为了解决广大患者看病难的问题，北京国康医院风湿科开通了在线咨询预约挂号系统，患者只需轻点鼠标，就可以轻松在线咨询专家或者预约专家号。网上预约免专家挂号费，还可享受优先就诊和绿色通道服务，更方便省时，充分满足人们多方面需求。

以上就是对于类风湿患者就诊注意事项的介绍，如果您有任何疑问，欢迎点击文章上方的【在线咨询】向我们咨询，您也可以点击文章上方的【马上预约】预约来诊，祝您健康！