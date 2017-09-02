核心提示： 北京医治风湿医院？【北京国康医院风湿科严格执行标准收费 打造优质平价医院】在风湿病已经相当‘闻名’的当下，还是存在许多对于风湿病的认识误区，下面为大家介绍几个常见的对于风湿病的常见认识误区。

北京医治风湿医院？【北京国康医院风湿科严格执行标准收费 打造优质平价医院】在风湿病已经相当‘闻名’的当下，还是存在许多对于风湿病的认识误区，下面为大家介绍几个常见的对于风湿病的常见认识误区。

对风湿病的常见误解有：

①风湿病只包括“风湿”和“类风湿”

“风湿”在祖国医学中属于痹证范畴，早在二千多年前《素问·痹论》就有“风寒湿三气杂至，合而为痹也”的记载。风湿病学是一门年轻的临床医学学科，由于起步较晚，人们对风湿病的认识尚浅，易引起漏诊、误诊。

现代风湿病是一组侵犯关节、骨骼、肌肉、血管及有关软组织或结缔组织为主的疾病，发病多较隐蔽而缓慢，病程较长，目前在风湿病分类上，广义的已有100多种疾病，包括了感染性、免疫性、代谢性、退行性、肿瘤性等多种原因引起的风湿病，常见风湿病有：痛风、类风湿关节炎、强直性脊柱炎、骨关节炎、系统性红斑狼疮等。风湿病的发生大多与自身免疫异常有关。

北京医治风湿医院？北京国康医院风湿科专注于类风湿性关节炎、痛风性关节炎、强直性脊柱炎、风湿性关节炎、滑膜炎等风湿病的医学研究与临床诊疗，中西医诊疗特色鲜明，收治各种疑难杂症，中医微创可视针刀镜技术治疗风湿病达到国内先进水平。

②老年人才会患风湿病？

门诊经常会有年纪大的老病人看到年轻的风湿病患者就诊时非常纳闷惊讶地问：“这么年轻怎么也会得风湿病啊？！”老百姓一般认为只有老年人才会患风湿病，风湿病是老年人的专属疾病，事实上不单是老年人，不同年龄的人包括新生儿、儿童都会患风湿病。

老年人常见的风湿病为：骨性关节炎、老年性类风湿关节炎、骨质疏松、颈椎病、腰椎间盘突出等;严重的风湿病如系统性红斑狼疮、皮肌炎、多发性肌炎、反应性关节炎、白塞病等在中青年中更常见，而新生儿狼疮、儿童系统性红斑狼疮、风湿热及幼儿特发性关节炎、幼年性脊柱关节炎等更是新生儿、儿童的专属风湿病。

③在潮湿环境中工作、生活所致？

目前医学上认为风湿病病因复杂，具体病因不清，与遗传、环境、病原体等诸多因素有关。很多患者在天气变化，尤其是天气转冷及阴雨天或者感冒时风湿病容易复发;寒冷和潮湿只是风湿病的诱发因素，其本质在于免疫系统功能紊乱，导致包括关节在内的全身多脏器受损。

寒冷和潮湿容易引起感冒、气管炎、鼻炎、扁桃体炎，而导致这些疾病的病原体容易诱发风湿病，导致风湿病复发或加重。因此，风湿病患者在接受治疗的同时，也应提高自身体抗力，重视避免寒冷、潮湿等诱因。

④风湿病是治不好的？

目前风湿学界认为早期痛风可以治-愈，多数风湿病同内科慢性病如糖尿病、高血压等一样是难以根-治的，即使某阶段患者病情长期稳定暂时停药，也只是临床控制，而非根-治，大多数风湿病往往需要在风湿病专科医师指导下长期、甚至终身服药。

尽管如此，风湿病仍是可以很好控制且不影响患者生活质量的一类疾病。通过早期、规范、系统地治疗，绝大多数患者可以控制病情、缓解症状、预防残疾、提高生活质量和挽救生命。如果患有风湿病，放弃治疗或者治疗不正规、治疗断断续续，常常我行我素自行停药，常会延误病情，错过治疗疾病的黄金时期，导致身体残疾甚至危及生命。

作为北京医保定点医院，北京国康医院风湿科始终贯彻执行卫生部“诚信收费”的红头文件精神，医院收费严格按照北京市物价执行，并接受北京市物价局、卫生局以及市民百姓的严格监督，保证收费的规范性、透明性和公正性，全面保障患者权益。医院已于2005年7月13日，正式与北京市人社局签订《北京市基本医疗保险定点医疗机构服务协议书》，医保号定为0，2005年7月13日正式开通医保服务，医疗服务已辐射全国。

以上就是对于风湿病的常见认识误区，如果您有任何疑问，欢迎点击文章上方的【在线咨询】向我们咨询，您也可以点击文章上方的【马上预约】预约来诊，祝您健康！