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北京那里有治风湿性关节炎？常见的风湿病有哪些？

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2017-09-02
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核心提示：　　北京那里有治风湿性关节炎？【北京国康医院风湿科严格执行标准收费　打造优质平价医院】关节疼痛是临床上一种常见症状，许多患者在出现关节疼痛后，尤其是在关节局部怕风怕凉时，常常自己认为得了“风湿病”，于是就自己服用止痛药，并购买膏药一贴了事，这样做后害无穷。

　　北京那里有治风湿性关节炎？【北京国康医院风湿科严格执行标准收费 打造优质平价医院】关节疼痛是临床上一种常见症状，许多患者在出现关节疼痛后，尤其是在关节局部怕风怕凉时，常常自己认为得了“风湿病”，于是就自己服用止痛药，并购买膏药一贴了事，这样做后害无穷。

　　因风湿病是一个统称，它包括许多不同性质的疾病，若不能得到及时、正确的诊断与治疗，有些风湿类疾病将会致残甚或危及生命。下面为大家介绍几种常见的风湿病：

　　1、类风湿性关节炎：

　　类风湿性关节炎是一种以慢性进行性关节病变为主的自身免疫疾病，其特征是对称性多关节炎，以双手、腕、膝、踝和足关节受累最为常见。未经正确治疗的类风湿关节炎可反复迁延不愈，最终导致关节畸形及功能丧失。

　　北京那里有治风湿性关节炎？北京国康医院风湿科是一所集医疗、临床、科研、预防为一体，以风湿病为特色诊疗的医保定点、非营利性医院，坐落于北京市丰台区靛厂村甲410号。

　　2、强直性脊柱炎：

　　强直性脊柱炎是一种原因未明、以中轴关节的慢性炎症为主的全身性疾病。主要累及骶髂关节、髋关节、椎间关节，以骶髂关节病变最为多见，另有约1/3患者可见周围关节症状。其主要病理改变是关节和关节周围组织、韧带等的钙化，最终发生骨性强直。本病有家族史，90%以上患者HLA-B27阳性。

　　3、系统性红斑狼疮：

　　系统性红斑狼疮是一种典型的系统性自身免疫性疾病，有部分患者因手指关节肿痛为首发症状而被误诊为类风湿性关节炎。然而本病的关节病变较类风湿性关节炎的关节炎症为轻，且关节外的系统性症状如蝶形红斑、脱发、蛋白尿等较突出。其血清学特点是具有多种自身抗体。

　　4、痛风性关节炎：

　　痛风石由人体嘌呤代谢异常、血液中尿酸含量持续升高，尿酸盐析出沉积在关节处引发的炎症。大多数患者为大脚趾关节发病，也有发于脚背、踝、膝关节，患者常于深夜因关节痛而惊醒，疼痛进行性加剧，在12小时左右达高峰，呈撕裂样、刀割样或咬噬样，难以忍受。受累关节及周围组织红、肿、热、痛和功能受限。本病易并发‘三高’，患者须控制体重。

　　作为北京医保定点医院，北京国康医院风湿科始终贯彻执行卫生部“诚信收费”的红头文件精神，医院收费严格按照北京市物价执行，并接受北京市物价局、卫生局以及市民百姓的严格监督，保证收费的规范性、透明性和公正性，全面保障患者权益。医院已于2005年7月13日，正式与北京市人社局签订《北京市基本医疗保险定点医疗机构服务协议书》，医保号定为0，2005年7月13日正式开通医保服务，医疗服务已辐射全国。

　　以上就是对于常见风湿病的介绍，如果您有任何疑问，欢迎点击文章上方的【在线咨询】向我们咨询，您也可以点击文章上方的【马上预约】预约来诊，祝您健康！

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