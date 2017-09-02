核心提示： 北京治风湿性关节炎哪好？【北京国康医院风湿科严格执行标准收费 打造优质平价医院】很多人认为夏天天气炎热，是不会得风湿病的，但这个认知其实是错误的。因为气候和生活习惯的特点，夏季也是风湿病多发和反复的季节。那么夏天如何预防风湿病呢？

北京治风湿性关节炎哪好？【北京国康医院风湿科严格执行标准收费 打造优质平价医院】很多人认为夏天天气炎热，是不会得风湿病的，但这个认知其实是错误的。因为气候和生活习惯的特点，夏季也是风湿病多发和反复的季节。那么夏天如何预防风湿病呢？

夏季预防风湿病需要注意这些：

①少开空调

空调的诞生无疑是给我们在夏天带来了清凉，但是长时间的使用空调，则会加重一些风湿病患者的病情。风湿病的患者在夏天也一定要注意骨关节的保暖，不要在空调房间待太久，以免空调带来的"寒"侵入人体，加重症状。

北京治风湿性关节炎哪好？北京国康医院风湿科治疗风湿性疾病通过三层诊断体系进行精准检查，在明确病因、病程的基础上，治疗原则是早期诊断和尽早合理、联合用药。通过药物抗炎止痛、免疫抑制和控制病情;通过免疫吸附技术、血液净化技术、经筋刀疏通经络通道对免疫功能进行调节;采用中医微创可视针刀镜技术、关节修复技术改善关节功能和生活的能力;同时通过氦氖激光技术、磁振热技术、药离子渗透技术等治疗，达到功能恢复。

②穿过膝的裤子

当然夏天人们都会穿的比较单薄，但是有风湿病的人还是要注意身体的保暖。由于膝关节是关节病好发的部位，因此建议女性最-好不要穿这类让膝关节暴露在外的衣服。穿的下装，应该以过膝的为主，例如七分裤，既可以获得些许的清凉，也可以适时地保护膝关节。

③不要过长时间触碰冷水

有骨关节炎的患者夏天不要长时间的触碰冷水。有些人夏天喜欢冷水浴，但对有骨关节炎的患者来说这并不是一件好事。特别是不要浸泡在冷水里，长时间地冷水浸泡也会使寒湿侵入人体，加重症状。

④防暑湿

夏天的湿气非常重，特别像是在梅雨天，潮湿的天气也易诱发风湿病关节部位的症状"红肿热痛"。因此夏天要注意防暑湿，可以吃一些化湿的食物，如米仁、扁豆、木瓜、佩兰、藿香等。

以上就是针对夏季预防风湿病的方法，希望对大家有帮助，北京国康医院提醒大家在日常生活中多注意对风湿疾病的预防，一旦发现病症一定要及早就医，祝大家身体健康！

作为北京医保定点医院，北京国康医院风湿科始终贯彻执行卫生部“诚信收费”的红头文件精神，医院收费严格按照北京市物价执行，并接受北京市物价局、卫生局以及市民百姓的严格监督，保证收费的规范性、透明性和公正性，全面保障患者权益。医院已于2005年7月13日，正式与北京市人社局签订《北京市基本医疗保险定点医疗机构服务协议书》，医保号定为0，2005年7月13日正式开通医保服务，医疗服务已辐射全国。

以上就是对于夏季预防风湿病方法的介绍，如果您有任何疑问，欢迎点击文章上方的【在线咨询】向我们咨询，您也可以点击文章上方的【马上预约】预约来诊，祝您健康！