北京治疗风湿病？治风湿病药物应该什么时间吃？

核心提示： 北京治疗风湿病？【北京国康医院风湿科严格执行标准收费 打造优质平价医院】我们都知道风湿患者的治疗最－好是治疗药物、康复保健和食疗相结合为佳，那么对于服药，一天的什么时候吃药比较好呢？

北京治疗风湿病？【北京国康医院风湿科严格执行标准收费 打造优质平价医院】我们都知道风湿患者的治疗最-好是治疗药物、康复保健和食疗相结合为佳，那么对于服药，一天的什么时候吃药比较好呢？

Q：饭前或饭后吃药有区别吗？

A：为了使药物在体内能更好地发挥效力，同时减少药物对胃肠的刺激，在服用时，应根据药物的性质和作用，合理地安排在饭前、饭中或饭后服用。

宜安排在饭前服用的药物一般对胃无大的刺激，饭前胃空，服药后能充分吸收，可使药物保持有效浓度，迅速发挥药效。如质子泵抑制剂等消化系统药物就宜在饭前15分钟左右服用;对胃肠道有明显刺激的药物，最-好在饭后服用，如多数非甾体抗炎药如阿司匹林、保泰松、消炎痛等;

如药物无特殊说明，则一般安排的饭后服用。

北京治疗风湿病？北京国康医院风湿科治疗风湿性疾病科学的从风湿病的各个发病病因和机理去考虑，从多种学科出发，进行立体综合地治疗，在短时间内迅速缓解患者疼痛。再根据检测的结果进行科学的组合、多维的立体的综合的治疗，最终实现有效——显效——康复的治疗目的。

Q：怎样理解一天3次服药？

A：大多数患者认为“一天3次就是每天饭前或饭后服药”。其实这是错误的。在三餐的前后服药会使白天药物在体内有较高的血药浓度，甚至会造成药物中毒;而在晚上，一夜不服药，血药浓度必然下降，影响治疗效果。“1天3次”的正确理解应当是每隔8小时服药1次，这样由于间隔时间相同，可以使体内血药浓度在一天24小时之内都保持比较平稳，既不容易引起药物不良反应，也可取得较好的疗效。同样，“一天2次”指的是每隔12小时服药1次，而不是大部分人理解的早晚各1次。因为早究竟是何时，晚又是何时，没有统一的概念，时间误差较大。

另外，掌握正确的服药方法也很重要，下面的方法即一般药物的服用方法。

正确的服药方法是：服药时应坐着或站着，服药后不要立即仰卧，稍停留片刻，利用药物的自身重力作用使其快速通过食道，以免在食管内滞留，延缓药物的作用及损伤食管黏膜。服药时应多喝点水，一般用温开水200～300毫升送入，最-好活动五六分钟再躺下睡觉。如果服药时感觉药物堵塞在食道中，且情况严重，则应立刻就医。

作为北京医保定点医院，北京国康医院风湿科始终贯彻执行卫生部“诚信收费”的红头文件精神，医院收费严格按照北京市物价执行，并接受北京市物价局、卫生局以及市民百姓的严格监督，保证收费的规范性、透明性和公正性，全面保障患者权益。医院已于2005年7月13日，正式与北京市人社局签订《北京市基本医疗保险定点医疗机构服务协议书》，医保号定为0，2005年7月13日正式开通医保服务，医疗服务已辐射全国。

以上就是对于风湿病患者服药时间的介绍，如果您有任何疑问，欢迎点击文章上方的【在线咨询】向我们咨询，您也可以点击文章上方的【马上预约】预约来诊，祝您健康！