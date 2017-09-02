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北京治疗风湿性关节炎中医院？膝盖患风湿病应该怎么做康复锻炼？

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2017-09-02
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核心提示：　　北京治疗风湿性关节炎中医院？【北京国康医院风湿科严格执行标准收费　打造优质平价医院】对于膝关节患风湿性疾病患者的康复治疗原则是减轻疼痛、控制炎症、保持良好的全身状态、预防或改善功能障碍。

　　北京治疗风湿性关节炎中医院？【北京国康医院风湿科严格执行标准收费 打造优质平价医院】对于膝关节患风湿性疾病患者的康复治疗原则是减轻疼痛、控制炎症、保持良好的全身状态、预防或改善功能障碍。

　　急性期康复治疗的重点是关节休息，采取舒适体位，限制受累关节活动，避免不必要的损伤，尽可能保持关节的功能位置，避免疼痛部位受压，可用支架撑起床上盖被。

　　北京治疗风湿性关节炎中医院？北京国康医院风湿科治疗风湿性疾病科学的从风湿病的各个发病病因和机理去考虑，从多种学科出发，进行立体综合地治疗，在短时间内迅速缓解患者疼痛。再根据检测的结果进行科学的组合、多维的立体的综合的治疗，最终实现有效——显效——康复的治疗目的。

　　患者恢复期以维持关节活动度为主，锻炼关节功能，矫正畸形。配合康复训练：

　　一、第1周股四头肌进行等长收缩练习。病人取仰卧位，膝关节伸直。紧绷股四头肌8秒，放松2秒。每周4次，每次10分钟。

　　二、第2周继续股四头肌等长收缩练习，并开始直腿抬高练习。病人仰卧位，健侧膝关节屈曲，患侧膝关节伸直，踝关节功能位，抬腿，每天2次，每次10分钟。进行此练习应避免髋关节外展，否则会加重患侧膝关节的疼痛。

　　三、第3周继续进行股四头肌等长收缩练习和直腿抬高练习，开始沙袋练习。根据病情，在患者踝部加上沙袋进行直腿抬高练习，沙袋重2-3Kg，以增加股四头肌肌力。每天2次，每次10分钟。

　　四、第4周坚持练习以上康复训练的同时还可以进行空蹬自行车练习，每次10分钟，每天2次。

　　康复训练应持之以恒，甚至终身锻炼。锻炼的方法按照以上方法进行，逐渐增加训练的时间和强度，并注意患肢保暖，避免外伤刺激。

　　作为北京医保定点医院，北京国康医院风湿科始终贯彻执行卫生部“诚信收费”的红头文件精神，医院收费严格按照北京市物价执行，并接受北京市物价局、卫生局以及市民百姓的严格监督，保证收费的规范性、透明性和公正性，全面保障患者权益。医院已于2005年7月13日，正式与北京市人社局签订《北京市基本医疗保险定点医疗机构服务协议书》，医保号定为0，2005年7月13日正式开通医保服务，医疗服务已辐射全国。

　　以上就是对于膝盖患风湿性疾病患者的康复锻炼的介绍，如果您有任何疑问，欢迎点击文章上方的【在线咨询】向我们咨询，您也可以点击文章上方的【马上预约】预约来诊，祝您健康！

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