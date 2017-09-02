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北京治疗风湿性关节炎专科医院

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2017-09-02
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核心提示：　　北京治疗风湿性关节炎专科医院？【北京国康医院风湿科高精尖设备与前沿技术，引领风湿病诊治新方向】中医学认为“药食同源”。对风湿性疾病患者来说，在常规治疗的基础上，进行合理的饮食调整，可以减轻、改善病情，最－大程度地发挥疗效。那么风湿病病人在饮食上都需要注意哪些原则呢？

　　北京治疗风湿性关节炎专科医院？【北京国康医院风湿科高精尖设备与前沿技术，引领风湿病诊治新方向】中医学认为“药食同源”。对风湿性疾病患者来说，在常规治疗的基础上，进行合理的饮食调整，可以减轻、改善病情，最-大程度地发挥疗效。那么风湿病病人在饮食上都需要注意哪些原则呢？

　　中医对于风湿病患者的饮食建议：

　　1. 饮食应全面、营养均衡：一般来说，除痛风性关节炎、系统性红斑狼疮外，风湿病人饮食没有太多禁忌。丰富合理的饮食，可以增强体质，提高抗病能力，促进康复。

　　2. 病情活动者，饮食宜清淡：当疾病活动出现发热、关节肿痛加重等表现时，应选择容易消化、水分充足的食物。主食如大米饭、馒头等。蔬菜如白菜、西红柿、冬瓜、丝瓜、黄瓜等。避免食用辛辣刺激的食物，比如辣椒、洋葱等。

　　北京治疗风湿性关节炎专科医院？北京国康医院风湿科专注于类风湿性关节炎、痛风性关节炎、强直性脊柱炎、风湿性关节炎、滑膜炎等风湿病的医学研究与临床诊疗，中西医诊疗特色鲜明，收治各种疑难杂症，中医微创可视针刀镜技术治疗风湿病达到国内先进水平。

　　3. 久病体虚者，宜适当增加滋补食品：如伴有乏力、贫血、低蛋白等虚证表现时，应适量增加富含蛋白质、富含铁元素的食物，如瘦猪肉、淡水鱼、豆制品、大枣等。也可在膳食中增加具有补气生血作用的中药，如黄芪、山药、当归、枸杞等。

　　4. 少吃海鲜等发物：如海水鱼、海虾、贝类等，以免引起变态反应，诱发过敏，加重病情，或诱发痛风发作。

　　5. 少吃油腻、油炸类食物：选择低脂或脱脂牛奶，炒菜、烧汤少放油，不吃肥肉，防止体内酮体产生过多，引起酸碱平衡失调刺激关节，加重疼痛。

　　6. 少吃过甜、过咸食物：防止高糖类食品助湿生热，加重病情。含盐高的食物造成水液潴留，不利于祛除湿邪，并可引起血压升高。

　　7. 多吃富含维生素C、B族的蔬菜和水果：如菜花、苦瓜、甘蓝菜、荠菜、豌豆苗、油菜、水萝卜、大白菜、西红柿、大豆、菠菜、坚果、猕猴桃、枣、橙、柑橘、香蕉、葡萄等，可以减少肿胀疼痛，解毒祛湿消肿。

　　根据机体“证”的阴阳、寒热、虚实，给予不同的饮食配方。一般而言，寒痹者宜用胡椒、干姜等温热之品，而禁忌生冷;湿痹者宜用茯苓、苡米等药品;热痹宜用黄豆芽、绿豆芽、丝瓜、冬瓜等药食物，不宜吃羊肉及辛辣刺激性食物。

　　北京国康医院风湿科引进了一系列高精尖风湿病诊断-治疗-康复仪器设备与技术，包括德国赫美斯先进仪器、C型臂x光机、DR数字影像、SQC-B6型多合一多功能牵引床、磁振热治疗仪、脉冲导融光能治疗机、射频控温热凝器、医用臭氧治疗仪、中药定向透药治疗仪、中药熏蒸理疗仪、药敏分析仪.TEC血细胞分离机、微波治疗机、体外冲击波等风湿病临床专用诊断-治疗-康复仪器设备，为风湿病患者病情的确诊、治疗、愈后康复巩固提供了强有力的保障，突破了我国传统治疗风湿病的弊端，引领风湿病诊治新方向。

　　以上就是中医对于风湿病患者饮食的建议，如果您有任何疑问，欢迎点击文章上方的【在线咨询】向我们咨询，您也可以点击文章上方的【马上预约】预约来诊，祝您健康！

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