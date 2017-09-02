核心提示： 北京治疗产后风湿？【北京国康医院风湿科高精尖设备与前沿技术，引领风湿病诊治新方向】我们都知道，产妇在月子期间若不注意保暖与休息，很容易落下病根，从此将会很难治－愈。专家介绍，产后风湿是一种发生于坐月子期间的严重性疾病。那么产后风湿的具体症状有哪些呢？

北京治疗产后风湿？【北京国康医院风湿科高精尖设备与前沿技术，引领风湿病诊治新方向】我们都知道，产妇在月子期间若不注意保暖与休息，很容易落下病根，从此将会很难治-愈。专家介绍，产后风湿是一种发生于坐月子期间的严重性疾病。那么产后风湿的具体症状有哪些呢？

患产后风湿可能会出现以下症状：

1、眼睛不舒服、怕风、流泪、眼皮感觉好沉、好累、好困(如果在坐月子期间哭过，或看多了电视和书就很容易出现这种症状)。

北京治疗产后风湿？北京国康医院风湿科是一所集医疗、临床、科研、预防为一体，以风湿病为特色诊疗的医保定点、非营利性医院，坐落于北京市丰台区靛厂村甲410号。

2、月经不调，有带团、带黑、带白现象、时间和量不太正常，稍微严重的还会出现闭经。

3、产后风湿患者全身关节，手、脚、腰、肩膀、脚底有酸疼、麻木、怕冷、发冷、有沉、累的感觉。

4、经常感冒，连续不断的感冒，稍微严重的还会出现连续的高烧的症状。

5、脾气比以前更烦躁，容易发火，时常心里都好象有一股莫名的火想发出来，不能自控。

6、食少乏味、小便涩少，眼睛会有异常。全身活动关节，手、脚、腰、肩膀、脚底有酸疼、麻木、怕冷、发冷、有沉、累的感觉，胃不舒服、会胞胀、发冷、不思饮食。

7、头痛、头晕、昏眩、四肢乏力、木纳、全身怕冷、容易出虚汗是产后风湿的症状之一。肿胀、全身胀痛、抽搐、腰膝酸软、肢体麻木、屈伸不利、全身大小关节疼痛。

北京国康医院风湿科引进了一系列高精尖风湿病诊断-治疗-康复仪器设备与技术，包括德国赫美斯先进仪器、C型臂x光机、DR数字影像、SQC-B6型多合一多功能牵引床、磁振热治疗仪、脉冲导融光能治疗机、射频控温热凝器、医用臭氧治疗仪、中药定向透药治疗仪、中药熏蒸理疗仪、药敏分析仪.TEC血细胞分离机、微波治疗机、体外冲击波等风湿病临床专用诊断-治疗-康复仪器设备，为风湿病患者病情的确诊、治疗、愈后康复巩固提供了强有力的保障，突破了我国传统治疗风湿病的弊端，引领风湿病诊治新方向。

以上就是对于产后风湿症状的介绍，如果您有任何疑问，欢迎点击文章上方的【在线咨询】向我们咨询，您也可以点击文章上方的【马上预约】预约来诊，祝您健康！