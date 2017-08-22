北京国康医院怎么样？

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2017-08-22
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核心提示：　　强直性脊柱炎是一种原因不明的炎症性疾病，主要影响中轴关节，外周关节及关节外结构也可受累。下面北京国康医院张凯主任来为大家介绍一下强直性脊柱炎的分期症状。

　　强直性脊柱炎是一种原因不明的炎症性疾病，主要影响中轴关节，外周关节及关节外结构也可受累。下面北京国康医院张凯主任来为大家介绍一下强直性脊柱炎的分期症状。

　　早期强直性脊柱炎的症状：

　　1、青少年有慢性泛发性或持续性背腰痛，棘突有压痛;或有散在性压痛，晨起后背腰部僵痛，后仰时背腰部痛重，活动后好转;久站或行走易疲倦，时有绞锁痛，伴血沉增高者。

　　2、青少年坐骨神经痛，反复发作或左右轮换痛;同时有背腰疼痛或僵硬感者，骶髋关节X线片有轻微改变者。

　　3、青少年除背痛外，还有臀部、髋、大腿内外侧、膝、肩、胸锁关节，颈部或肋间神经痛者，伴有血沉增高，骶髋关节X线片有改变者。

　　4、持续性背痛，伴有周围型类风湿关节炎，骶髋关节X线片有改变者。

　　5、骶髋关节X线片无改变，脊柱关节突出亦无改变，但背腰僵痛持续半年以上者，若血沉增高者。

　　6、单侧骶髋关节有明显X线片改变者，伴有背腰僵痛，血沉增高者。

　　中期强直性脊柱炎的症状：

　　颈、背、腰、髋、膝、肩、胸锁关节，肋间神经，骶髋关节疼痛，活动受限，伴轻度强直。X线片显示：骶髋关节面破坏，关节边缘模糊，间隙变窄，有囊性变，部分有轻微硬化。

　　晚期强直性脊柱炎的症状：

　　颈、背、腰、髋部强直，或驼背畸型。X片显示：骶髋关节融合或固定，脊柱融合或成竹节状。

　　强直性脊柱炎的症状表现形式多样，极易误诊，若延误治疗或治疗不当，可造成终身残疾。所以一旦有上述表现，一定要及时到正规医院就诊，做到早期诊断，早期治疗，以最-大限度地降低致残率，提高生活质量。

　　我院治疗风湿病所采用中医微创可视针刀镜技术是在挖掘传统医学《内经》关于经筋与痹证关系的理论，基于“九针十二原”为基础，应用“横络解结法”，结合现代内窥镜技术来治疗各种风湿病。在微创和可视条件下，有效疏通“病灶结点”对经筋的痹阻卡压，清除经筋走行的“病灶”和组织间炎症因子，有效阻断滑膜炎性增生，消除痰瘀互结的病理产物，进而有效保护关节、肌肉、肌腱、韧带、骨及软骨组织免受损害。

　　以上就是对于强直性脊柱炎分期症状的介绍，如果您有任何疑问，欢迎点击文章上方的【在线咨询】向我们咨询，您也可以点击文章上方的【马上预约】预约来诊，祝您健康！

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